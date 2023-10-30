Цей овоч захистить серце та зміцнить кістки: їжте його регулярно

Усі овочі надзвичайно корисні для здоров'я, адже вони можуть надати вам необхідну кількість клітковини та покращити загальний імунітет та здоров'я кишківника.

Якщо ви шукаєте недорогий овоч, який ви можете додати до свого осіннього раціону, то капуста – практично ідеальний варіант, адже вона не тільки багата на поживні речовини, але й може зміцнити вашу імунну систему в час застуд. Про користь капусти для здоров'я розповіла дієтологині Елізабет Барнс.

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Багата на вітамін С

Якщо ви думаєте, що єдиний продукт, з якого ви можете отримати цей вітамін – це апельсини, то ви помиляєтеся. Капуста також може бути чудовим джерелом цієї речовини, тож сміливо додавайте її до свого раціону.

Окрім того, у капусті є чимало антиоксидантів, тож вона може зменшувати запалення. Пам'ятайте і про те, що в організмі не виробляється вітамін С, тож ви повинні отримувати його від продуктів, які вживаєте.



Капуста містить багато вітамінів / Фото Pexels

Це джерело клітковини

Клітковина – це одна з тих речовин, які просто необхідні вам для покращення травлення, і її можна знайти в капусті. Всього у двох чашках сирої нарізаної капусти є 5 грамів клітковини.

Експерти радять споживати щодня від 21 до 38 грамів клітковини для дорослої людини.

Пам'ятайте, що саме клітковина може балансувати рівень цукру в крові, знизити рівень холестерину та покращити здоров'я травлення.

Покращує здоров'я кісток

Капуста містить не тільки клітковину, але й вітамін К, який є ключовою речовиною для здоров'я кісток. В одній чашці капусти ви можете знайти 68 мікрограмів речовини.

Окрім того, капуста позитивно впливає і на серце, адже цей овоч має протизапальну дію, і її рекомендують вживати людям, що мають ризик серцево-судинних захворювань.