Суперфуд – це досить гучне слово, і ним називають чимало продуктів. Мається на увазі те, що вони можуть бути дивовижно корисними для здоров'я. І через те, що зазвичай ці продукти дорогі, чимало людей вважають ідею включити їх до свого раціону недосяжною. Про те, яку саме їжу варто їсти восени розповіла дієтологиня Сімон Арунян.

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Бобові

До сімейства бобових належить чимало різних продуктів, і всі вони надзвичайно корисні для вашого здоров'я. Ви можете додати до свого раціону горох, квасолю, сочевицю та нут, адже вони наповнені білками та містять чимало поживних речовин, які чимало людей не споживають у достатній кількості.

Наприклад, нут містить чималу кількість незамінних амінокислот, окрім деяких, які можна отримати, якщо додасте до свого раціону злаки. Деякі дані показують, що вживання нуту може призвести до зниження ризику захворювання на серцеві хвороби, діабет 2-го типу та навіть деякі види раку.

Гриби

Ці продукти можуть стати недорогим доповненням до багатьох страв та збережуть ваш бюджет без шкоди для смаку. Гриби мають досить "м'ясну консистенцію", тож можуть стати непоганою заміною більш дорогому м'ясу.

Спробуйте у яловичому фарші замінити його половину на нарізані гриби, і ви відразу помітите, як це підвищить поживність їжі, яку ви готуєте.

Окрім того, у грибах міститься чимало надзвичайно корисних для здоров'я речовин, наприклад, селену та ніацину. А після того, як гриби піддаються впливу ультрафіолетового світла, вони стають єдиним продуктом, який містить вітамін D.



Гриби надзвичайно корисні для здоров'я / Фото Pexels

Яйця

Яйця – це неймовірне джерело білка, а також макроелементів, що допомагають наростити м'язи. Ці продукти, а особливо жовтки, наповнені поживними речовинами, що допомагають підтримувати здоров'я у безліч різних способів.

Якщо ви хочете покращити стан вашого серця, яйця також можуть прийти на допомогу, адже, попри численні міфи, вони не є фактором ризику високого холестерину та не призводять до серцево-судинних захворювань.

Чорнослив

Цей сухофрукт може стати дуже важливою частиною бюджетного раціону, адже він може сприяти щільності кісток та містить чимало корисних поживних речовин. Окрім того, він може зберігатися у вашій коморі протягом досить тривалого часу – шість місяців, а це набагато довше, ніж можуть лежати свіжі продукти.

Морква

Хрустка морква надзвичайно дешева, проте це ніяк не впливає на те, що вона надзвичайно корисна. Морква містить чимало поживних речовин, які корисні для здоров'я серця, очей та мозку.

Цей коренеплід чудовий ще й тим, що його можна вживати у безліч різних способів: додавати у рагу та супи, варити, смажити, тушкувати чи їсти сирою.