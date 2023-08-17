Риба корисна не тільки для мозку: ось чому її потрібно їсти

Рибу недарма називають суперфудом, адже вона не тільки смачна й поживна, але й може надати організму величезну кількість переваг. Якщо ви їстимете її всього раз на тиждень, швидко відчуєте покращення у здоров'ї.

Риба є чи не найкориснішим джерелом білка у вашому раціоні, адже вона наповнена жирними кислотами омега-3 та іншими речовинами, що допомагають схуднути та зміцнити м'язи. Позитивно впливає цей продукт і на печінку та мозок.

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Чим корисна риба

Виявляється, регулярне споживання риби пов'язане зі зменшенням ризику смертності від хвороб серця. Це відбувається через те, що у ній є багато кислот омега-3, що зменшують запалення та допомагають запобігти хронічним захворюванням.

Додати рибу у раціон потрібно й тим людям, які страждають від поганого настрою та депресії. Риб'ячий жир може полегшити симптоми цієї хвороби, якщо його приймати разом з основними ліками, рекомендованими спеціалістом.



Риба може оздоровити серце / Фото Pexels​

Допоможе цей дивовижний продукт і запобігти хворобі Альцгеймера. Дослідження показали, що ті люди, які регулярно споживають рибу, мають більше сірої речовини у мозку, а це може зменшити ймовірність ускладнень у роботі цього органу надалі.

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Переконайтеся, що у вашому харчуванні є достатньо риби та морепродуктів, і це допоможе вам думати швидше та працювати продуктивніше.

Багатий цей продукт і на вітамін D; риба вважається найкращим дієтичним джерелом цього вітаміну. Він необхідний для засвоєння кальцію та росту і здоров'я кісток. Чимало людей не отримують свою добову норму цієї речовини, тож додавання риби до раціону може вирішити цю проблему.

Ви будете здивовані, але регулярне споживання риби може навіть покращити сон. Це також пов'язано з високою концентрацією вітаміну D, що допомагає заснути та якісно відпочити.