Ось 4 причини їсти авокадо: цей суперфуд вразить користю

Якщо ви думаєте про те, які фрукти та ягоди додати до свого раціону восени і взимку, щоб отримувати усі необхідні вітаміни, авокадо – ідеальний варіант. Ця ягода насичена мінералами і поживними речовинами та навіть допомагає худнути.

Авокадо – це надзвичайний продукт, адже воно може принести не тільки неймовірну кількість вітамінів та поживних речовин, але й допомагає знизити ризики ожиріння, боротися з серцево-судинними захворюваннями та покращувати когнітивні функції. Про основні причини регулярно їсти авокадо розповіла дієтологиня Синтія Сасс.

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Допомагає у схудненні

Вам може здатися, що авокадо – це досить калорійний і жирний продукт, проте сама думка про те, що споживання жиру призводить до набору ваги, не зовсів правильна.

Справа в тому, що додавання до раціону корисних жирів – це дуже дієва та здорова стратегія контролю ваги. Наприклад, якщо ви вживатимете по одному авокадо на день протягом 12 тиждень, це зовсім не вплине на вашу здатність скидати вагу.

Насправді рослинні жири (а саме вони містяться у авокадо), мають у собі антиоксиданти та допомагають боротися із запаленнями, а це пов'язано із контролем ваги.

Якщо ви споживатимете авокадо, ви зможете легко контролювати свою масу тіла навіть без обмеження калорій.

Покращує роботу мозку

Авокадо багате не тільки на антиоксиданти, але й на фітохімічну речовину під назвою лютеїн – це пігмент, який пов'язаний з вітаміном А та бета-каротином. Ймовірно, ви вже чули про те, що цей пігмент корисний для здоров'я очей, але він може позитивно впливати також і на мозок.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Літні люди, які вживали авокадо, показали покращення у тестах на пам'ять. Втім, прийом добавок лютеїну не дав тих самих результатів, що вживання ягоди.

Має протиракові властивості

Через антиоксиданти, які можна знайти в авокадо, сам плід має протиракові властивості. Екстракт авокадо, у якому є кілька антиоксидантів, зокрема зеаксантин, бета-каротин та лютеїн, зміг зупинити ріст клітин раку простати. А інший екстракт цього плода зумів вбити ракові клітини порожнини рота.



Авокадо може знизити ризик захворювання на деякі види раку / Фото Pexels​

Сприяє травленню

Авокадо також може позитивно впливати на роботу травного тракту. Він сприяє здоров'ю мікробіому кишківника та допомагає зміцнити імунну фунцію та боротися з різноманітними запаленнями.