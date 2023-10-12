Вот 4 причины есть авокадо: этот суперфуд поразит пользой

Если вы думаете о том, какие фрукты и ягоды добавить в свой рацион осенью и зимой, чтобы получать все необходимые витамины, авокадо – идеальный вариант. Эта ягода насыщена минералами и питательными веществами и даже помогает худеть.

Авокадо – это чрезвычайный продукт, ведь он может принести не только невероятное количество витаминов и питательных веществ, но и помогает снизить риски ожирения, бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и улучшать когнитивные функции. Об основных причинах регулярно есть авокадо рассказала диетолог Синтия Сасс.

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Помогает в похудении

Вам может показаться, что авокадо – это достаточно калорийный и жирный продукт, однако само мнение о том, что потребление жира приводит к набору веса, не совсем правильно.

Дело в том, что добавление в рацион полезных жиров – это очень действенная и здоровая стратегия контроля веса. Например, если вы будете употреблять по одному авокадо в день в течение 12 недель, это совсем не повлияет на вашу способность сбрасывать вес.

На самом деле растительные жиры (а именно они содержатся в авокадо), имеют антиоксиданты и помогают бороться с воспалениями, а это связано с контролем веса.

Если вы будете употреблять в пищу авокадо, вы сможете легко контролировать свою массу тела даже без ограничения калорий.

Улучшает работу мозга

Авокадо богато не только антиоксидантами, но и фитохимическим веществом под названием лютеин – это пигмент, который связан с витамином А и бета-каротином. Вероятно, вы уже слышали о том, что этот пигмент полезен здоровью глаз, но он может положительно влиять также и на мозг.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Пожилые люди, употреблявшие авокадо, показали улучшение в тестах на память. Впрочем, прием добавок лютеина не дал тех же результатов, что употребление ягоды.

Обладает противораковыми свойствами

Из-за антиоксидантов, которые можно найти в авокадо, сам плод обладает противораковыми свойствами. Экстракт авокадо, содержащий несколько антиоксидантов, в частности зеаксантин, бета-каротин и лютеин, смог остановить рост клеток рака простаты. А другой экстракт этого плода сумел убить раковые клетки полости рта.



Авокадо может снизить риск заболевания некоторыми видами рака / Фото Pexels

Способствует пищеварению

Авокадо также может оказывать положительное влияние на работу пищеварительного тракта. Он способствует здоровью микробиому кишечника и помогает укрепить иммунную функцию и бороться с различными воспалениями.