Вибухова користь: ось чому вам варто їсти гарбузове насіння

Гарбуз – надзвичайно корисний овоч, який росте на багатьох городах. Він зміцнює імунітет та покращує стан шкіри і нігтів. Та додати до свого раціону варто не тільки сам плід, але і його насіння.

Про користь гарбузового насіння відомо вже давно – його часто використовують у народній медицині та вживають як перекус між прийомами їжі. Втім, останнім часом додати цей продукт до свого раціону почали радити й тренери та дієтологи. 24 Канал розбирався, чим же корисне гарбузове насіння.

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Чому потрібно їсти гарбузове насіння

Насіння гарбуза просто незамінне для вегетаріанців – воно містить чимало корисних жирів. Проте можна додати його й у раціон з м'ясом, адже там є багато мікроелементів, що можуть збагатити щоденне харчування.

Зокрема, саме з гарбузового насіння ви можете отримати свою добову норму марганцю, міді, магнію, заліза, міді та цинку. Окрім того, у ньому є вітаміни А та Е і багато рослинного білка. Вам варто їсти більше гарбузового насіння, якщо ви маєте проблеми з нігтями та шкірою. Воно також має антивірусні та протигрибкові властивості.



Гарбузове насіння покращує стан шкіри / Фото Pexels

Корисним цей продукт буде і для профілактики діабету. Чоловікам насіння гарбуза може допомогти у лікуванні простатиту та покращити фертильність. Жінкам натомість радять вживати більше насіння для зменшення болю під час менструацій та пом'якшення симптомів менопаузи. Не шкодить насіння гарбуза і вагітним.

Допомагає цей корисний продукт і під час лікування анемії.

Споживання гарбузового насіння може бути профілактикою анемії чи додатковим способом під час лікування залізодефіцитної анемії медикаментами, бо якщо виявлена хвороба, лише їжею ситуацію не виправити,

– поділився Євген Клопотенко.

Щоб отримати максимальну користь від насіння гарбуза, його радять вживати сирим. Проте не завжди його легко знайти, тож у такому випадку можна їсти й вже смажений чи підсушений продукт. Окрім того, сире насіння дуже важко чистити.

Та будьте уважні, щоб не захопитися ним надто сильно. Насіння гарбуза досить калорійне, і за надмірного вживання може навіть нашкодити. Утриматися від нього варто людям, які хворіють на гастрит, виразку та підвищену кислотність.

Ідеальна кількість цього продукту на добу – від 30 до 60 грамів. Вживати його можна й окремо, і додавати у різні страви: салати, смузі чи вівсянку.