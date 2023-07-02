Останні дослідження показали, що темний шоколад з високим вмістом какао може не тільки покращити роботу вашого мозку, але і захистити від сонця. Якщо ви вживатимете по 45 грамів цього солодкого продукту на тиждень, відчуєте приємні зміни у своєму здоров'ї.

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Чим корисний чорний шоколад

Якщо ви думаєте, які поживні солодощі варто додати до свого раціону, то темний шоколад підійде ідеально, адже в 100-грамовій плитці міститься 11 грамів клітковини. Та вживати цей продукт варто обережно, адже він містить також 600 калорій та помірну кількість цукру.

Цей десерт також необхідний вам, якщо ви відчуваєте нестачу калію, фосфору, цинку чи селену.

Науковці також переконані, що шоколад є чудовим джерелом антиоксидантів. Він наповнений багатьма органічними сполуками, зокрема поліфенолом та катехіном, що добре впливають на організм. Ці елементи, разом із какао та мигдалем, який часто додають у шоколад, допомагають знизити рівень холестерину.

Також темний шоколад може допомогти людям, які мають проблеми з кровообігом та завищеним артеріальним тиском. Втім, до цієї інформації варто ставитися дещо скептично, адже одне з досліджень, у якому брали участь люди з діабетом 2-го типу, не показало жодного ефекту.



Шоколад допомагає знизити рівень холестерину / Фото Pexels ​

Та є ще один корисний ефект від темного шоколаду, який вже підтверджений численними експериментами – його тривале обмежене вживання допомагає уникнути серцевих захворювань. Це трапляється через те, що ферменти, які містяться у шоколаді, заважають холестерину накопичуватися в артеріях. Якщо ви вживатимете 45 грамів шоколаду на тиждень, знизите ризик серцево-судинних захворювань на 11%.

Ви могли й не підозрювати, проте темний шоколад може навіть захистити вашу шкіру від сонця. Виявляється, що флавоноїди можуть зменшити чутливість шкіри до ультрафіолетового випромінювання майже вдвічі. Окрім того, вони сприяють також її зволоженню та припливу крові.

Певно, вам вже доводилося чути про те, що темний шоколад може покращити роботу вашого мозку. Проте цей продукт може допомогти й людям похилого віку, схильним до деменції – він підтримує когнітивні функції та покращує пам'ять і увагу.