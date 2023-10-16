Покращує роботу мозку і настрій: пийте цей напій регулярно

Якщо ви полюбляєте випити гарячий напій ввечері чи рано вранці, можливо, настав час додати до свого раціону какао. Ви й не підозрювали, скільки корисних властивостей має цей звичайний напій.

Вперше какао почали вживати майя у Центральній Америці, і цей продукт був завезений до Європи іспанськими завойовниками ще 16 століття, і з того моменту став надзвичайно популярним. Про те, чому ж його варто пити, розповіла лікарка Імаші Фернандо.

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Багате на антиоксиданти

У какао можна знайти чимало природних антиоксидантів поліфенолів, і їх пов'язують із численними перевагами для здоров'я. Зокрема, поліфеноли можуть зменшувати запалення, покращувати кровообіг та знижувати артеріальний тиск.

Какао – це один з продуктів, який найбільш багатий на ці речовини, окрім того, у ньому є також і флавоноли, які мають потужну протизапальну дію. Втім, обробка та нагрівання какао може призвести до втрати деяких його корисних властивостей. Тож далеко не всі оброблені продукти, які містять какао, будуть корисними для вашого здоров'я.

Знижує ризик серцевих нападів та інсультів

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Окрім того, що какао допомагає приводити в норму артеріальний тиск, воно також має і інші корисні для серця властивості – зокрема, допомагає запобігти серцевим нападам та інсультам.

Річ у тому, що какао підвищує рівень оксиду азоту в крові та розслаблює і розширює артерії. Таким чином покращується кровотік та загальна робота серцево-судинної системи. Окрім того, какао може також знизити рівень "поганого" холестерину та має ефект розрідження крові, подібний до аспірину.

Покращує роботу мозку

Деякі дослідження показали, що какао може знизити ризик нейродегенеративних захворювань та покращити загальну роботу розуму. Флаваноли, які є у какао, беруть участь у біохімічних процесах, що виробляють нейрони та важливі для функціонування мозку молекули.

Окрім того, вони також потрібні і для вироблення оксиду азоту. Експерименти показали, що літні люди, які вживали какао з високим вмістом флаванолу, покращили розумову працездатність та підвищили приплив крові до мозку.



Какао може покращити мозкову активність / Фото Pexels

Покращує настрій

Какао може позитивно впливати на психічну дегенерацію, а також допомагати із симптомами депресії та поганим настроєм. Покращення настрою може бути пов'язане відразу з кількома причинами: наявністю у какао флаванолів, що допомагають перетворювати триптофн та серотонін, вмістом кофеїну у ньому чи просто сенсорним задоволенням від смаку шоколаду.

Ще одне дослідження з літніми людьми показало, що вживання шоколаду впливало на їхнє загальне здоров'я та благополуччя набагато краще за інші цукерки.