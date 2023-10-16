Улучшает работу мозга и настроение: пейте этот напиток регулярно

Если вы любите выпить горячий напиток вечером или рано утром, возможно, пора добавить в свой рацион какао. Вы и не подозревали, сколько полезных свойств есть в обычном напитке.

Впервые какао начали употреблять майя в Центральной Америке, и этот продукт был завезен в Европу испанскими завоевателями еще в 16 веке, и с этого момента стал очень популярен. О том, почему же его следует пить, рассказала врач Имаши Фернандо.

Интересно Что произойдет с вами, если употреблять фасоль каждый день: начните есть уже сегодня

Богато антиоксидантами

В какао обнаруживается немало природных антиоксидантов полифенолов, и их связывают с многочисленными преимуществами для здоровья. В частности, полифенолы могут уменьшать воспаление, улучшать кровообращение и снижать артериальное давление.

Какао – это один из продуктов, наиболее богатых этими веществами, кроме того, в нем есть также и флавонолы, обладающие мощным противовоспалительным действием. Впрочем, обработка и нагревание какао может привести к потере некоторых его полезных свойств. Поэтому далеко не все обработанные продукты, содержащие какао, будут полезны для вашего здоровья.

Снижает риск сердечных приступов и инсультов

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel . Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Кроме того, какао помогает приводить в норму артериальное давление, оно также обладает и другими полезными для сердца свойствами – в частности, помогает предотвратить сердечные приступы и инсультом.

Дело в том, что какао увеличивает уровень оксида азота в крови и расслабляет и расширяет артерии. Таким образом, улучшается кровоток и общая работа сердечно-сосудистой системы. Кроме того, какао может также снизить уровень "плохого" холестерина и эффект разжижения крови, подобный аспирину.

Улучшает работу мозга

Некоторые исследования показали, что какао может снизить риск нейродегенеративных заболеваний и улучшить общую работу ума. Флаванолы, содержащиеся в какао, принимают участие в биохимических процессах, производящих нейроны и важные для функционирования мозга молекулы.

Кроме того, они также необходимы и для выработки оксида азота. Эксперименты показали, что пожилые люди, употреблявшие какао с высоким содержанием флаванола, улучшили умственную работоспособность и повысили приток крови к мозгу.



Какао может улучшить мозговую активность / Фото Pexels

Улучшает настроение

Какао может оказывать положительное влияние на психическую дегенерацию, а также помогать с симптомами депрессии и плохим настроением. Улучшение настроения может быть связано сразу с несколькими причинами: наличием у какао флаванолов, помогающих превращать триптофн и серотонин, содержание кофеина в нем или просто сенсорное удовольствие от вкуса шоколада.

Еще одно исследование с пожилыми людьми показало, что употребление шоколада влияло на их общее здоровье и благополучие гораздо лучше других конфет.