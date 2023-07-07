Їжте більше манго: ось чим корисний цей тропічний фрукт

Якщо у вашому холодильнику все ще немає манго, поспішіть вже його придбати. Цей фрукт не тільки поживний і смачний, але й може принести неймовірну користь.

Спробуйте додати у свій раціон більше манго, і ви майже відразу помітите, як цей фрукт позитивно впливає на ваше здоров'я. Він не тільки зміцнить ваш імунітет, але й допоможе підновити волосся та шкіру.

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Чим корисне манго

Цей фрукт багатий на велику кількість антиоксидантів, зокрема на галотанін та мангіферин. Обидві ці сполуки допомагають боротися зі стресом, що супроводжує наше повсякденне життя. Тож якщо ви часто нервуєтеся та відчуваєте напругу, спробуйте додати до свого щоденного харчування кілька скибочок манго.

Окрім того, ще десятиліття тому дослідження показали, що завдяки особливому складу манго, воно може допомогти уникнути ожиріння. Також варто їсти більше манго і людям, які страждають від хронічного закрепу. Вже за 4 тижні вживання цього фрукту можна відчути значне покращення симптомів. Це відбувається через велику кількість клітковини у продукті.



Манго допомагає боротися зі стресом і напругою / Фото Pexels

Натомість поліфеноли, захисні сполуки, які є у манго, допомагають покращити мікрофлору кишківника, а це приводить до втрати ваги й контролю апетиту. Фрукт також має протизапальні властивості та може допомогти людям з захворюваннями на кшталт виразкового коліту.

Цей тропічний продукт також багатий на вітаміни А та С. Останній допомагає у формуванні колагену – білка, надзвичайно корисного для еластичності шкіри. Цей вітамін також необхідний для захисту організму від шкідливого впливу навколишнього середовища, він допомагає загоювати рани та зменшує кількість зморшок.

Натомість вітамін А потрібен для росту клітин. Він сприяє зміцненню шкіри та волосся і може навіть призупинити процеси старіння.

Варто їсти манго і тим людям, які страждають від серцево-судинних захворювань. Мангіферин, який є в манго, допомагає знизити рівень "поганого" холестерину та захистити серце.