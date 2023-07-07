Ешьте больше манго: вот чем полезен этот тропический фрукт

Если в холодильнике все еще нет манго, поспешите уже его приобрести. Этот фрукт не только питателен и вкусен, но и может принести невероятную пользу.

Попытайтесь добавить в свой рацион больше манго, и вы почти сразу заметите, как этот фрукт положительно влияет на ваше здоровье. Он не только укрепит ваш иммунитет, но и поможет восстановить волосы и кожу.

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Чем полезно манго

Этот фрукт богат большим количеством антиоксидантов, в частности галотанин и мангиферин. Оба эти соединения помогают бороться со стрессом, что сопровождает нашу повседневную жизнь. Если вы часто нервничаете и чувствуете напряжение, попробуйте добавить в свое ежедневное питание несколько ломтиков манго.

Кроме того, еще десятилетие назад исследования показали, что благодаря особому составу, манго может помочь избежать ожирения. Также следует есть больше манго и людям, страдающим хроническим запором. Уже через 4 недели употребления этого фрукта можно почувствовать значительное улучшение симптомов. Это происходит из-за большого количества клетчатки в продукте.



Манго помогает бороться со стрессом и напряжением / Фото Pexels

Полифенолы, защитные соединения, которые имеются в манго, помогают улучшить микрофлору кишечника, а это приводит к потере веса и контролю аппетита. Фрукт также обладает противовоспалительными свойствами и может помочь людям с заболеваниями типа язвенного колита.

Этот тропический продукт также богат витаминами А и С. Последний помогает в формировании коллагена – белка, чрезвычайно полезного для эластичности кожи. Этот витамин также необходим для защиты организма от вредного воздействия окружающей среды, помогает заживлять раны и уменьшает количество морщин.

Витамин А нужен для роста клеток. Он способствует укреплению кожи и волос и может даже приостановить процессы старения.

Следует есть манго и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Имеющийся в манго мангиферин помогает снизить уровень "плохого" холестерина и защитить сердце.