Зміцнює кістки і допомагає худнути: ось чому вам варто пити молоко

Молоко може не тільки стати незамінним інгредієнтом величезної кількості страв, але також і принести вашому організму чимало користі. В цьому напої міститься більше вітамінів та поживних речовин, ніж ви можете уявити.

Молоко люди додають до свого раціону вже тисячоліттями, і щодо його вживання існує чимало міфів і протиріч. Деякі люди не можуть його пити через непереносність лактози, а для інших воно надзвичайно корисне. Про п'ять основних причин пити молоко розповіла лікарка Джилліан Кубала.

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Насичене поживними речовинами

Ви могли й не підозрювати про те, яке ж молоко насправді поживне. Всього одна порція цільного коров'ячого молока містить 8 грамів білка, 8 грамів жиру та 146 калорій.

Одна чашка цього напою може забезпечити 28% від добової норми кальцію, окрім того, у молоці чимало вітаміну D та калію, фосфору й селену. У молоці можна знайти й чимало поживних жирних кислот, зокрема й омега-3.

Молоко багате на білок

Білок потрібен для багатьох життєво важливих функцій вашого організму, зокрема й для росту та розвитку, регуляції імунної системи та відновлення клітин. Молоко вважається "повноцінним білком", а це означає, що у ньому є усі 9 незамінних амінокислот, що потрібні для функціонування тіла та підтримання здоров'я.

Корисне для кісток

Вам вже точно доводилося чути про те, що молоко надзвичайно корисне для росту та зміцнення кісток. Такий ефект воно дає через потужну комбінацію поживних речовин – кальцію, фосфору, калію та вітаміну K2.

Приблизно 99% усього кальцію в організмі зберігається у кістках та зубах, тож додавання молока до вашого раціону може зробити вас більш захищеними від таких захворювань кісток, як остеопороз.



Молоко допомагає покращити стан кісток та зубів / Фото Pexels​

Допомагає худнути

Кілька досліджень показали, що молоко пов'язане зі зменшенням ризику ожиріння як у дітей, так і у дорослих людей.

Річ у тому, що молоко містить чимало компонентів, які допомагають знижувати вагу та перешкоджають її набору. Зокрема, через велику кількість білка ви відчуваєте себе ситими протягом тривалого часу після вживання їжі, а це може запобігти переїданню. Окрім того, у молоці міститься і лінолева кислота, а вона допомагає прискорювати втрату ваги та допомагає розщеплювати жири.

Молоко дуже універсальне

Додати молоко до свого раціону дуже просто, адже воно є інгредієнтом багатьох страв та продуктів. Наприклад, ви можете спробувати готувати більше смузі, адже молоко є чудовою основою для цього напою. Ви можете поєднати його з фруктами чи іншою зеленню, і тоді отримаєте ще більше користі.

Ще один спосіб пити більше молока – варити вівсяну кашу. Це смачний і поживний сніданок, який дасть вам не тільки заряд енергії на день, але й неймовірну кількість вітамінів та поживних речовин.