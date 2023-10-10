Капуста, звісно, є корисним доповненням до збалансованого раціону, та в деяких випадках вона може призвести до болю у шлунку чи навіть серйозних проблем із травленням. Про те, чому це відбувається, розповіла лікарка Дженніфер Логан.

Цікаво 3 несподівані побічні ефекти від вживання картоплі: про це потрібно знати

Капуста важка для перетравлення

Якщо щоразу після вживання капусти ви відчуваєте біль у шлунку, причина може бути у тому, що вона надто важка для вашої травної системи. Окрім того, часте вживання цього овочу може призвести до газоутворення.

Річ у тому, що листова зелень містить складний цукор, який називається рафіноза, і він важко перетравлюється організмом та часто призводить до здуття живота та болю під час того, як тіло розщеплює його.

Існують і інші продукти з високим вмістом рафінози, зокрема:

квасоля;

брюссельська капуста;

броколі;

спаржа.

Ще однією ймовірною причиною газоутворення є високий вміст клітковини у продукті – всього в одній порції свіжої нарізаної капусти є приблизно 2,2 грама клітковини.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Попри те, що ця речовина є дуже корисною для людського організму, у надто великих кількостях вона може призвести до спазмів і здуття живота.

Капуста може бути забрудненою

Якщо ж ваш біль у шлунку після вживання капусти супроводжується такими симптомами, як діарея чи блювота, ймовірно, ви отримали харчове отруєння.

Виявляється, навіть якщо ви купуєте в магазині очищену і упаковану капусту, у ній все одно можуть міститися шкідливі бактерії: сальмонела, стафілокок чи навіть кишкова паличка. Всі ці бактерії можуть призвести до харчових захворювань, тож переконайтеся, що ви ретельно самостійно очищаєте капусту перед вживанням.



В капусті можуть міститися шкідливі бактерії / Фото Pexels​

Ви маєте захворювання травної системи

Якщо ви маєте розлад травлення, наприклад, синдром подразненого кишківника, вам варто уникати частого вживання капусти, адже вона може погано перетравлюватися у вашому організмі. У такому випадку після страв з капустою ви можете відчути печію, нудоту та здуття живота.

У більшості випадків проблеми з травленням, які виникають через вживання капусти, швидко проходять самі собою. Втім, існують випадки, коли варто звернутися до спеціаліста. Наприклад, якщо харчове отруєння не проходить довше, ніж п'ять днів.