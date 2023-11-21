5 причин, чому вам варто їсти сало: дієтологиня дала відповідь

Сало – це звична для українців їжа, проте чимало людей вважають, що воно приносить організму більше шкоди, аніж користі. Втім, ви легко можете додати цей продукт до свого раціону та отримати чимало переваг для здоров'я.

Сало може бути чудовим доповненням до чималої кількості страв, проте багато людей уникають додавати його у меню через жирність та загальний імідж продукту. Та дієтологиня Тетяна Лакуста переконана, що сало може бути корисним, якщо вживати його в міру.

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Чим сало корисне для здоров'я

Невипадково сало іноді коштує дорожче за м'ясо – воно справді варте своєї ціни, тож важливо знати правдиві факти про нього та не виключати повністю зі свого раціону. Сало – це перш за все "їжа для виживання". Воно може роками зберігатися в солі, не псується, і дає потужне насичення під час важкої праці.

І ви можете бути здивовані, та сало є їжею середземноморської дієти, хоч і не входить у стандартний перелік. А втім, цей продукт надзвичайно багатий на омега-9, тобто олеїнову жирну кислоту, а саме вона не стимулює прозапальні процеси в організмі.

Сало потрібно споживати з обережністю / Інстаграм Тетяни Лакусти

Окрім того, сало є потужним стимулятором жовчі та скорочення жовчного міхура.

Сало може бути багате на омега-3. Тому якщо ви маєте вдома свиню - годуйте її ріпаком і отримаєте сало на 50% збагачене омега-3,

– розповіла дієтологиня.

Також Тетяна Лакуста вважає, що сало є їжею "для задоволення". Якщо ви любите поласувати підсоленим салом, краще зберегти цю закуску на кінець прийому їжі, коли ви вже будете ситі – так ви зможете уникнути переїдання.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Та попри чимало корисних властивостей сала, воно є високоенергійною їжею, тому вживати його потрібно в рекомендованих кількостях. Не варто їсти більше, ніж шматочок, за розміром як великий палець руки – тобто 20 – 30 грамів.

У складі сала є і холін, який корисний для зміцнення нервів; за допомогою холіну відбудовуються нервові оболонки та утворюється ацетилхолін – нейромедіатор, що може стабілізувати мозок під час стресу.