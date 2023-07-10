Скільки часу можна проводити на сонці: такої відповіді ви не очікували

Довге перебування на сонці може призвести до великої кількості проблем з організмом. Серед найгірших наслідків – рак шкіри. Проте певна кількість проміння людям все ж необхідна.

Літо – це саме час сходити на пляж та позасмагати, щоб шкіра набула приємного темнішого відтінку. Та ставитися до сонячних ванн потрібно вкрай обережно, адже ви ризикуєте завдати собі серйозної шкоди через вплив ультрафіолетового випромінювання.

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Сонце може бути корисним

Лікарі радять виходити на сонечко вранці, коли воно ще не світить надто яскраво – тоді ви можете отримати усю необхідну користь, зокрема вітамін D, який потрібен організму для підтримання імунітету. Останні дослідження показали, що дефіцит цього вітаміну може спричинити розсіяний склероз та різні аутоімунні захворювання. Вони частіше зустрічаються у людей, які живуть на півночі, де менше сонячного світла.

Допомагають сонячні промені й людям, які страждають від безсоння. Природне світло допомагає налаштувати внутрішній годинник та виробити правильний графік сну. Особливо важливо орієнтуватися на сонце людям похилого віку, адже в них набагато частіше виникають проблеми з засинанням.



Сонце необхідне для гарного сну вночі / Фото Pexels​

Ви могли й не підозрювати, проте промені сонця можуть допомогти вам схуднути. Науковці переконані, що це світло спалює жирові клітини під поверхнею тканини. Окрім того, саме сонячне проміння стимулює вироблення серотоніну, інакше відомого як гормон щастя. Тож прогулянка в безхмарний день може дати вам заряд енергії та повернути спокій і позитив.

Скільки часу можна бути на сонці

Час, який ви можете провести під прямими сонячними променями, відрізняється від вашого віку, регіону та стану здоров'я. Проте лікарі сходяться на тому, що якщо у вас світла шкіра, він не має перевищувати 5 – 15 хвилин на день.

Якщо ви користуватиметеся протисонцевим кремом, цей час, звісно, збільшиться. Проте в обох випадках лікарі радять не засмагати надто багато, адже це може призвести до появи зморшок, опіків та пришвидшити старіння. Для загоєння спаленої шкіри ваш організм використовує лейкоцити, які мали б захищати імунну систему. Тож таким чином ви підвищуєте ризик багатьох інших захворювань.

Радять утриматися експерти й від походів до солярію. Хоч це і може дати вам приємну засмагу, такі процедури серйозно підвищують імовірність раку шкіри. Натомість лікарі рекомендують використовувати лосьйони для засмаги.