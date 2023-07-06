Нещодавні дослідження показали, що від того, як і чим ви миєтеся, залежить ваша привабливість для неприємних комах. Тож для того, щоб уберегти себе від комариних укусів, спробуйте змінити гель для душу.

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Що приваблює комарів

Науковці з університету Вірджинії виявили, що деякі запахи приваблюють комарів більше за інші. Під час експерименту комарам у клітках демонстрували різні аромати та записували їхні реакції на них.

Зокрема, найбільше цим комахам подобаються аромати квітів та фруктів. Тож якщо ви миєтеся цим запашним милом, скоріш за все, ви першими станете мішенню для комарів.

Просто змінивши запах мила, той, хто вже приваблює комарів зі швидкістю, вищою за середню, може ще більше посилити або зменшити цю привабливість,

– розповів дослідник Клеман Віноже.



Комарі полюбляють запахи квітів та фруктів / Фото Pexels

Також експерименти показали, що найменш улюблений запах комарів – кокосовий. Скоріш за все, кокосова олія містить елементи, які відлякують цих комах. Насправді гель для душу впливає на вашу привабливість для комарів надзвичайно сильно. Через часте миття запах вашого тіла залежить від мила на 60%, і лише 40% – це природні запахи шкіри та поту.

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Та якщо вас особливо часто кусають комарі, варто спробувати ще кілька дієвих перевірених способів. Зокрема, доведено, що ці комахи також не люблять запахи ваніліну та гвоздики з лимоном. Ще один метод відлякування комарів – розведення вогнища, адже вони бояться диму.

Для того, щоб убезпечити себе від укусів, варто також носити одяг з довгими рукавами, який закриває більшу частину тіла, та використовувати спрей проти комарів.