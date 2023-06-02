Цього ви точно не знали про абрикоси: чому їх варто їсти

Фрукти походять з Китаю, де їх вперше почали культивувати ще 4000 років тому. Вони мають жовто-помаранчеву шкірку, а смак їхній може мати як солодкі нотки, так і терпкі, залежно від сорту.

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Чим корисні абрикоси

Існує чимало цікавих фактів та переваг вживання, про які вам варто знати. Розпочнемо з унікального міксу корисних складників: в абрикосах ви знайдете вітаміни, флавоноїди і калій, що мають значний позитивний вплив на здоров'я.

Флавоноїди: вони захищають і зміцнюють кровоносні судини, а також зменшують ознаки запалення в організмі.

Калій: цей мінерал важливий для роботи нервів і м'язів. Він забезпечує і безперебійне транспортування поживних речовин по всьому тілу, а також підтримує здоровий артеріальний тиск і серцево-судинну систему.

Вітаміни: у свіжих фруктах ви знайдете широкий ряд поживних елементів, зокрема:

вітамін А;

вітамін С;

пантотенова кислота (B5);

вітамін Е;

бета каротин;

калій;

лютеїн;

зеаксантин;

лікопін;

цинк;

мідь;

залізо;

фосфор;

марганець;

магній.

Які переваги для здоров'я ви можете отримати



Абрикоси дуже корисні / Фото Pexels

Шкіра

Покращення можна спостерігати на прикладі шкіри, позитивний вплив на яку мають антиоксиданти, зокрема вітамін Е та вітамін С. Вони допомагають захистити покриви від ультрафіолетового випромінювання, що знижує ризики ранніх зморшків та покращує еластичність. Ще один антиоксидант, бета-каротин, береже клітини шкіри від сонячного ураження, а високий вміст води у фруктах забезпечить зволоження.

Здоровий зір

З цим впливом гарно справляється вітамін А, бета-каротин та інші каротиноїди, тож абрикоси, що містять мікс цих елементів, чудово підтримують здоров'я очей. Лютеїн, що також міститься у фрукті, допомагає підтримувати сітківки та кришталика, а каротиноїди та вітамін Е покращують загальний зір. Відтак вживаючи абрикоси ви можете легко знизити ризик дегенерації жовтої плями та катаракти.

Покращення травлення

Аби допомогти вашій травній системі знадобляться харчові волокна. Загальний вміст клітковини у фруктах можна поділити на два підвиди: розчинну та нерозчинну. Розчинна клітковина допомагає вашому шлунково-кишковому тракту утримувати достатню кількість води та сприяє розвитку корисних бактерій. Нерозчинна клітковина також корисна, адже допомагає підтримувати здоровий рівень кишкових бактерій.