Хочемо ми цього чи ні, але кожен акт терору Росії впливає на наше психічне здоров'я. Дуже важливо вміти відновлювати сили та енергію після цього. Психологиня Катерина Тімакіна розкрила 2 найпростіші техніки, які допоможуть.

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Як відновитись від обстрілів

Ви можете скористатись техніками самодопомоги та стабілізації, але є куди простіші методи. Можна просто повторити дієві дихальні вправи та м'язову релаксацію.

Дихання 3×6 чи 4х8

Тіло виробляє гормональний коктейль, коли у небезпеці, увага розсіюється, складно зібрати себе докупи. Щоб зробити це, потрібно дати тілу відчуття безпеки. Для цього потрібно просто вдихнути на 3 чи 4 рахунки й видихати вдвічі довше.

Для кращого ефекту, щоб припинити вир думок, уявляйте кожну цифру перед очима. Коли ми дихаємо на подовжений видих, наш мозок отримує сигнал: все добре, небезпека минула. І нервова система розслабляється,

– наголошує Катерина Тімакіна.



Це допоможе побороти наслідки обстрілів / Фото Pexels

М'язова релаксація

Ефективну вправу можна виконувати у будь-якому стані – лежачи, сидячи чи стоячи. Ось що по черзі потрібно робити: