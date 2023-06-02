Хочемо ми цього чи ні, але кожен акт терору Росії впливає на наше психічне здоров'я. Дуже важливо вміти відновлювати сили та енергію після цього. Психологиня Катерина Тімакіна розкрила 2 найпростіші техніки, які допоможуть.
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Як відновитись від обстрілів
Ви можете скористатись техніками самодопомоги та стабілізації, але є куди простіші методи. Можна просто повторити дієві дихальні вправи та м'язову релаксацію.
Дихання 3×6 чи 4х8
Тіло виробляє гормональний коктейль, коли у небезпеці, увага розсіюється, складно зібрати себе докупи. Щоб зробити це, потрібно дати тілу відчуття безпеки. Для цього потрібно просто вдихнути на 3 чи 4 рахунки й видихати вдвічі довше.
Для кращого ефекту, щоб припинити вир думок, уявляйте кожну цифру перед очима. Коли ми дихаємо на подовжений видих, наш мозок отримує сигнал: все добре, небезпека минула. І нервова система розслабляється,
– наголошує Катерина Тімакіна.
Це допоможе побороти наслідки обстрілів / Фото Pexels
М'язова релаксація
Ефективну вправу можна виконувати у будь-якому стані – лежачи, сидячи чи стоячи. Ось що по черзі потрібно робити:
- Ноги: відчуваємо стопи та напружуємо їх, підігнувши пальці, затримуємо на кілька секунд та розслабляємо, повторюємо. Робимо те ж саме, тільки тягнемо пальці вгору.
- Стегна: напружте верхню частину, затримайте та розслабте, а далі повторіть.
- Сідниці: трішки підніміть їх та відчуйте цей момент, затримайте і розслабте.
- Живіт: напружте м'язи та розслабтеся, видихніть зі звуком.
- Шия та плечі: підіймаємо плечі аж до вух, згинаємо руки у ліктях, напружуємо кулаки. Тепер у зворотньому напрямку розслабляємо, але після кожної дії робимо вдих-видих.
- Обличчя: напружте усі без винятку м'язи та розслабтесь. Повторіть вправу та повертайтесь до життя.