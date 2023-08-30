Час додати до раціону апельсини: ось чому вони такі корисні

Якщо ви полюбляєте солодкі помаранчеві цитрусові, то ви приносите своєму організму чимало переваг і навіть не здогадуєтеся про це. Ці фрукти надзвичайно багаті на вітаміни, мінерали та поживні речовини.

Саме коли наближається осінь, саме час подумати над тим, щоб почати їсти більше апельсинів, адже ці плоди містять чимало вітамінів, які допоможуть захиститися від сезонних захворювань та укріпити імунітет.

Цікаво Що їсти на сніданок діабетикам: найкращі рекомендації від лікаря

Чим корисні апельсини

Залежно від розміру апельсина та його сорту ви можете отримати до 70% добової норми вітаміну С тільки від одного плода. Вітамін С ще називають аскорбіновою кислотою, і він не тільки зміцнює вашу імунну систему, як ви, певно, думаєте, але й допомагає організму зберігати та засвоювати залізо.

Окрім того, вітамін С необхідний вашому організму для того, щоб відновлювати та формувати колаген в кровоносних судинах, м'язах та хрящах.

Ви могли й не підозрювати, проте апельсини вкрай корисні для вашого кишківника, адже один середній апельсин містить приблизно 3 грами харчових волокон. Клітковина може запобігти чи полегшити закрепи, а також підтримує кишківник здоровим та знижує рівень холестерину.

Якщо ви додасте апельсини до свого раціону, ви скоротите споживання калорій та набагато легше підтримуватимете здорову вагу. Також ця сполука допомагає зменшити шанси на діабет, серцеві захворювання та навіть деякі види раку.

Зважайте й на те, що апельсини мають протизапальну дію та містять понад 170 фітохімічних речовин та понад 60 флавоноїдів. Антиоксиданти, на які багаті ці плоди, навіть сильніші за ліки у боротьбі із тривалими запаленнями. Зокрема, допомогти вони можуть із артритом та навіть хворобою Альцгеймера.



Апельсини корисні для імунітету / Фото Pexels

Ваше тіло, окрім вітамінів та антиоксидантів, також потребує і фолієвої кислоти, яку можна знайти у апельсинах. Ця кислота допомагає створювати ДНК та інший генетичний матеріал та допомагає у поділі клітин. Особливо важливо споживати достатню кількість фолієвої кислоти для вагітних жінок, адже ця сполука запобігає вродженим дефектам мозку та хребта плода.

Якщо ви думаєте, що краще вплине на ваше здоров'я: апельсиновий сік чи безпосередньо фрукт, завжди обирайте свіжі плоди. В апельсиновому соку окрім м'якуша та певної (досить невеликої) кількості клітковини, міститься ще й багато цукру. Натомість цілі апельсини містять досить клітковини, щоб задовольнити потреби тіла.