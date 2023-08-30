Пора добавить в рацион апельсины: вот почему они так полезны

Если вы любите сладкие оранжевые цитрусовые, то вы приносите своему организму немало преимуществ и даже не догадываетесь об этом. Эти фрукты очень богаты витаминами, минералами и питательными веществами.

Именно когда приближается осень, пора подумать над тем, чтобы начать есть больше апельсинов, ведь эти плоды содержат немало витаминов, которые помогут защититься от сезонных заболеваний и укрепить иммунитет.

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Чем полезны апельсины

В зависимости от размера апельсина и его сорта можно получить до 70% суточной нормы витамина С только от одного плода. Витамин С еще называют аскорбиновой кислотой, и он не только укрепляет вашу иммунную систему, как вы наверняка думаете, но и помогает организму сохранять и усваивать железо.

Кроме того, витамин С необходим вашему организму для того, чтобы восстанавливать и формировать коллаген в кровеносных сосудах, мышцах и хрящах.

Вы могли и не подозревать, однако апельсины очень полезны для вашего кишечника, ведь один средний апельсин содержит примерно 3 грамма пищевых волокон. Клетчатка может предотвратить или облегчить запоры, а также поддерживает кишечник здоровым и снижает уровень холестерина.

Если вы добавите апельсины в свой рацион, вы сократите потребление калорий и будете намного легче поддерживать здоровый вес. Также это соединение помогает снизить шансы на диабет, сердечные заболевания и даже некоторые виды рака.

Имейте в виду, что апельсины оказывают противовоспалительное действие и содержат более 170 фитохимических веществ и более 60 флавоноидов. Антиоксиданты, которыми богаты эти плоды, даже сильнее лекарств в борьбе с длительными воспалениями. В частности, они могут помочь с артритом и даже болезнью Альцгеймера.



Апельсины полезны для иммунитета / Фото Pexels

Ваше тело, кроме витаминов и антиоксидантов, также нуждается и в фолиевой кислоте, которую можно найти в апельсинах. Эта кислота помогает создавать ДНК и другой генетический материал и помогает в разделении клеток. Особенно важно потреблять достаточное количество фолиевой кислоты для беременных женщин, ведь это соединение предотвращает врожденные дефекты мозга и позвоночника плода.

Если вы думаете, что лучше повлияет на здоровье: апельсиновый сок или непосредственно фрукт, всегда выбирайте свежие плоды. В апельсиновом соке кроме мякоти и определенного (достаточно небольшого) количества клетчатки содержится еще и много сахара. Вместо этого целые апельсины содержат достаточно клетчатки, чтобы удовлетворить потребности тела.