Фрукти вразять користю: 7 причин частіше їх їсти

Влітку важливо отримати максимальну кількість вітамінів від свіжих овочів та фруктів. Користь цих продуктів важко переоцінити: вони поживні, смачні та низькокалорійні.

Останніми десятиліттями їжа, яку люди додають до свого раціону, стає все більш обробленою та нездоровою. Харчові добавки та консерванти можуть серйозно нашкодити організму, тож якщо ви хочете збалансувати свою дієту, терміново додайте до неї більше фруктів.

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Чому потрібно їсти фрукти

Перш за все, ці продукти є неймовірним джерелом вітамінів та мінералів. Ви не знайдете більш багатої на ці сполуки їжі: у фруктах є вітаміни А, С та Е, а також фолієва кислота, магній, калій, цинк та фосфор. Для вашого здоров'я однією з найважливіших речовин є калій, і велика його кількість міститься в чорносливі, авокадо та бананах.

Окрім того, фрукти у вашому раціоні навряд чи стануть буденністю. Вони ніколи не набриднуть, адже різні плоди надзвичайно сильно відрізняються текстурами та смаками. Ви можете не тільки їсти їх відразу після покупки, але й додавати у величезну кількість страв (і не обов'язково тільки десерти).

Не забудьте й про клітковину, величезна кількість якої є в цих продуктах. Саме вона потрібна для того, щоб зміцнити ваш кишківник та врегулювати його роботу. Для того, щоб отримати максимум клітковини, додайте до свого раціону малину, груші та яблука.



Фрукти багаті на клітковину та вітаміни / Фото Pexels

Варто їсти більше фруктів і тим людям, які прагнуть схуднути, адже ці продукти нежирні та низькокалорійні. Ви можете їсти солодкі плоди скільки завгодно й не турбуватися про калорії чи зайву вагу. Втім, пам'ятайте і про винятки: зокрема кокоси. Вони не тільки поживні, але й містять чимало рослинних жирів.

Фрукти настільки дивовижні, що навіть можуть вберегти вас від раку та інших неприємних захворювань. Фрукти містять деякі фітохімічні речовини, які знижують ризики захворювання на діабет 2-го типу, інсульт та хвороби серця.

Фрукти відомі й низьким вмістом холестерину та натрію, які негативно впливають на серцево-судинну систему. Тож якщо ви хочете влаштувати собі смачний, але безпечний та корисний перекус, фрукти будуть найкращим варіантом.

До того ж вони корисні у будь-якому вигляді – і у свіжому, і приготовані, і засушені. Ви можете купити банку консервованих фруктів, і навіть так отримаєте дозу вітамінів та мінералів. А більшість заморожених фруктів зберігають величезну кількість вітамінів, тож так ви можете насолодитися улюбленими ласощами будь-якої миті.