Комбуча – це напій, традиційно виготовлений шляхом ферментації чаю (зазвичай чорного чаю або іноді зеленого чаю та чаю улун) і цукру за допомогою симбіотичної культури бактерій і дріжджів (SCOBY). На приготування комбучі йде 7–10 днів.
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Багато виробників додають для смаку такі інгредієнти як сік, фрукти чи трави. Така суміш для бродіння у контрольованому середовищі дозволяє корисним бактеріям і дріжджам робити чайний гриб варіантом пробіотичного напою.
Окрім того, дослідження показали антиоксидантну активність (здатність ефективно боротись із вільними радикалами) завдяки вмісту фенольних сполук,
– зазначила дієтологиня Наталія Самойленко.
Комбуча зміцнює імунну систему, покращує травлення, зменшує запалення та підвищує енергію. Втім, не все так однозначно. Комбуча все ж таки має кілька побічних ефектів.
Надлишок калорій
Можливі побічні ефекти комбучі / Фото з Instagram samoylenko_diet
Доданий цукор
Можливі побічні ефекти комбучі / Фото з Instagram samoylenko_diet
Ушкодження зубної емалі
Можливі побічні ефекти комбучі / Фото з Instagram samoylenko_diet
Ризик інфікуватись
Можливі побічні ефекти комбучі / Фото з Instagram samoylenko_diet
Етанол
Можливі побічні ефекти комбучі / Фото з Instagram samoylenko_diet