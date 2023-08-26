Оливки надзвичайно корисні: ось 4 причини їсти їх

Якщо у вашому холодильнику все ще немає оливок, саме час додати їх до свого раціону. Ці невеликі плоди точно вразять вас не тільки смаком, але й цілющими властивостями.

Певно, вам вже неодноразово доводилося чути про користь для здоров'я оливкової олії. Проте й у свіжому вигляді плоди принесуть вам чимало користі та поживних речовин.

Цікаво Ця звичка покращить настрій та зменшить ризик депресії

Оливки корисні для серця

Чимало дієтологів радять використовувати у приготуванні страв саме оливкову олію, адже вона містить олеїнову кислоту, що здатна підвищити рівень "хорошого" холестерину та знизити високий кров'яний тиск.

Звісно ж, свіжі оливки також мають ці неймовірні властивості та можуть покращити здоров'я вашої серцево-судинної системи.

Багаті на здорові жири

Навіть якщо ви дотримуєтеся дієти чи прагнете скинути кілька кілограмів, вашому організму все ще потрібні здорові жири, які й містяться в оливках та оливковій олії. І попри те, що жири й справді більша калорійні за білки й вуглеводи, їхній тип важливіший за кількість, і ті жири, що є в оливках, можуть принести чимало користі здоров'ю.

Багато років тому була тенденція до дієт з низьким вмістом жиру. Проте лікарі виявили, що коли люди зменшують споживання жиру, вони їдять більше солодкої їжі. І в той же час ми побачили збільшення людей з ожирінням,

– поділилася дієтологиня Девон Пірт.

Містить багато клітковини

Чимало людей не отримують достатню кількість клітковини зі свого раціону, і це ще одна причина для вас додати оливки до свого раціону. Ці плоди є чудовим джерелом поживних речовин та допомагають підтримувати хороше травлення, зменшують ризик серцевих захворювань та допомагають залишатися ситими протягом тривалого часу.



Оливки багаті на клітковину / Фото Pexels​

Допомагають знизити ризики раку

Виявляється, в оливках є чимало антиоксидантів, які допомагають зменшити запалення, що призводять до захворювань та раку.

Корисні оливки й для людей, які хворіють на діабет 2-го типу, адже ці продукти допомагають контролювати рівень цукру в крові. Олеїнова кислота, що є у оливках, є набагато кориснішою за пальмову олію чи навіть вершкове масло.