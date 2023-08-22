Ймовірно, вам вже доводилося чути про те, що ранній підйом корисний для здоров'я. Кардинально змінити свій графік сну може бути непростим, а те й неможливим завданням, проте невеликі його коригування нададуть вам чимало користі.

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Ставте будильник на годину раніше

Виявляється, ранній підйом не тільки додасть вам часу на піклування про себе, але й може покращити настрій на навіть зменшити ризики депресії. І для того, щоб досягти цього неймовірного результату, вам всього лише потрібно переставити свій будильник на годину раніше.

Дослідження показало, що ваш звичний час підйому та вкладання у ліжко напряму пов'язаний з психічним здоров'ям. Це не нові результати; численні експерименти вже не раз доводили, що сови страждають від депресії набагато частіше за тих людей, які схильні прокидатися рано.

Ми вже деякий час знаємо, що існує взаємозв’язок між часом сну та настроєм, але питання, яке ми часто чуємо: наскільки раніше нам потрібно будити людей, щоб побачити користь? Ми виявили, що навіть підйом на одну годину раніше пов’язаний зі значно меншим ризиком депресії,

– розповіла авторка дослідження Селін Веттер.



Ранній підйом покращує психічне здоров'я / Фото Pexels

Виявляється, наш звичний час сну на 12 – 42% пояснюється генетикою. Тож у дослідження взяли участь люди, які мали зовсім різні графіки сну. У ході експерименту вони почали прокидатися всього на годину раніше, і це знизило ризики депресії у них на 23%.

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Втім, наразі дослідники ще не знають, чи допоможе підйом на годину раніше тим людям, які вже схильні рано прокидатися. Та для людей, які належать до проміжного діапазону, зайві вільні година чи дві вранці можуть стати вирішальними для настрою та психічного здоров'я.