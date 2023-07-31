Вже купуйте персики: ці фрукти надзвичайно корисні

Можливо, ви любите іноді додати трохи персиків до свого сніданку чи перекусити ними, проте вам точно потрібно робити це частіше. Цей плід приховує надзвичайну кількість користі.

Літо – найкращий час для того, щоб додати ці надзвичайні фрукти до свого раціону, адже попри маленький розмір і ніжну шкірку плоди персика містять чимало вітамінів та необхідних організму мінералів.

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Чим корисні персики

Ви могли й не підозрювати, проте персик може допомогти вам покращити зір та отримати свою денну дозу антиоксиданту бета-каротину. Саме він надає цим фруктам приємного золотисто-помаранчевого забарвлення.

Під час споживання персиків ваше тіло перетворює сполуку на вітамін А, який є надзвичайно важливим для здоров'я очей. Він підтримує і належну роботу імунної системи та інших частин тіла. Багатий фрукт і на клітковину, тож тільки один плід може забезпечити до 9% денної норми цієї сполуки.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Якщо ж ви додасте до свого раціону більше клітковини, зможете убезпечити себе від діабету, хвороб серця та деяких видів раку. Варто вживати більше персиків й людям, які страждають від закрепів, адже цей плід чудово впливає на роботу травної системи.



Персики корисні для здоров'я серця / Фото Pexels​

Також персики не містять натрію, холестерину та насичених жирів, а кількість калорій в одному плоді не перевищує 60. Більше, ніж 85% персика – це вода, тож він підійде й для тих, хто слідкує за своєю вагою. Окрім того, продукти, багаті на клітковину, більш ситні, тож вам знадобиться більше часу, щоб зголодніти.

Тим часом калій, що міститься у фрукті, допоможе вашим кісткам залишатися міцними та збалансує рівень солі в організмі.