У кулінарії використовують усі частини лимона, проте сік цього дивовижного фрукта може знадобитися і в медицині. Він також є природним очисником і допоможе позбутися плям на одязі. А лимонну олію часто використовують як парфуми.

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Чим корисні лимони

Всього лише один лимон містить 50 міліграмів вітаміну С, що становить більше, ніж половину добової норми. Якщо ви додасте цей фрукт до свого щоденного раціону, швидко переконаєтеся, що він слугує неймовірним антиоксидантом.

Лимон зможе захистити ваші клітини від пошкоджень та покращить шкіру, адже сполуки у цьому продукті сприяють виробленню колагену, засвоєнню заліза та підтриманню імунної системи.

М'якуш лимона забезпечить вас чималою дозою клітковини, проте ви не отримаєте цих переваг від лимонного соку.



Лимонний сік може покращити шкіру / Фото Pexels ​

Варто замислитися над частішим вживанням лимона й тим людям, які прагнуть скинути кілька кілограмів, адже пектинова клітковина, на яку багатий фрукт, розширюється після споживання, і ви відчуватимете ситість протягом тривалого часу після прийому їжі. Та існує міф про те, що вода з лимоном допомагає худнути; на жаль, це не так.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Якщо ви страждаєте від анемії, тут також на допомогу може прийти цей цитрусовий. Він допомагає засвоїти більше заліза, а це слугує профілактикою анемії. Має лимонний сік також антибактеріальні та антигрибкові властивості. Одне з досліджень показало, що рослинні сполуки у сокові можуть активно пригнічувати ріст сальмонели та стафілококів.

Цей фрукт здатен і на інші дива: зокрема, флавоноїди, що є у лимонному соку, можуть захищати клітини від раку. Втім, варто пам'ятати, що жодні харчі не є лікуванням, проте здорова дієта може знизити ризики захворювання.