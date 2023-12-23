Помідори – це дуже поширені овочі, які точно присутні у вашому раціоні хоча би час від часу. Але, можливо, варто їсти їх навіть частіше, адже в них є надзвичайно багато корисних властивостей.

Помідори не тільки надзвичайно смачні і соковиті (адже н а 95% складаються з води) – у цих овочах також є дуже багато вітамінів та корисних речовин. Тож незалежно від того, чи ви їсте їх свіжими чи консервованими, вони можуть покращити ваше здоров'я.

Цікаво 5 найкращих фруктів та овочів для підтримання здорового імунітету взимку

У помідорах є багато антиоксидантів

Обрі Редд, зареєстрована дієтологиня, розповіла, що у помідорах не бракує різних антиоксидантів, зокрема лікопіну, хлорогенової кислоти та нарингеніну.

Виявляється, деякі з цих антиоксидантів можуть захищати ваш організм від ультрафіолетового випромінення, тож це ще одна причина додати томати до вашого раціону.

Вони містять багато вітаміну С

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel . Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Всього один помідор на день може забезпечити четвертину вашої добової норми вітаміну С на день. Цей вітамін є ще одним важливим антиоксидантом, який допомагає будувати імунні клітини та підтримує ріст і загоєння різноманітних клітин.

Помідори та вітамін С є особливо важливими також і для вегетаріанців та веганів, які не можуть отримувати залізо з продуктів тваринного походження, а помідори допомагають засвоювати цей елемент з продуктів рослинного походження.

Містять розчинну і нерозчинну клітковину

Здоровим дорослим жінкам потрібно їсти до 25 грамів клітковини на день, а для чоловіків – на 13 грамів більше. У помідорі середнього розміру ви зможете знайти приблизно 1,5 грама клітковини, яка є дуже важливою для травлення.



У помідорах є дуже багато клітковини / Фото Pexels

Нерозчинна клітковина потрібна для кращої роботи травної системи і може бути корисною, якщо ви маєте проблеми із закрепами. Натомість розчинна клітковина дуже корисна, якщо ви стежите за рівнем цукру у крові. Вона може уповільнити травлення та засвоєння вуглеводів, і тоді рівень цукру не підскочить надто швидко.

Є хорошим джерелом калію

У одному помідорі ви можете знайти аж 290 міліграмів цього важливого мінералу. Калій відіграє ключову роль у тому, щоб організм утримував потрібну норму води для повного зволоження, а також він допомагає контролювати артеріальний тиск.

Та будьте уважні: споживання надто великої кількості калію може негативно вплинути на людей, які мають захворювання нирок чи вживають певні ліки.