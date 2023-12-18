У сезон застуд та грипу усі думають про те, як підтримувати імунну систему у найкращому стані, та чи справді ви знаєте, які продукти для неї корисні? Дієтологиня Крістіна Маньян поділилася списком найкращих овочів та фруктів, які варто їсти цієї зими.

Цікаво Названо всього 2 найгірші напої, які не варто пити зранку

Червоний болгарський перець

Червоний болгарський перець – це чудове джерело вітамінів С та Е. Всього у половині склянки нарізаного овочу ви можете знайти понад 100% рекомендованої добової норми цього вітаміну.

У цьому солодкуватому продукті також досить багато води, клітковини та інших корисних рослинних сполук, і саме це робить його ідеальним доповненням до будь-яких зимових страв, будь-то засмажки, салати чи паста.

Броколі

Цей овоч з роду хрестоцвітних вразить вас кількістю розчинної клітковини, що міститься в ньому. Не бракує там також і вітамінів, а саме А, B6 та C. Завдяки цим поживним речовинам броколі саме по собі є джерелом імунітету, тож не цурайтеся цього продукту та намагайтеся використовувати його якомога частіше.

Корисним він буде і у сирому, і у приготованому вигляді.

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Грейпфрут

Звісно, ви вже знаєте, що цитрусові дуже корисні для підтримання імунітету, проте зазвичай у таких списках згадують саме про апельсини та лимони, але й грейпфрути не варто оминати увагою. У цих фруктах міститься надзвичайно багато вітаміну С – всього у одному плоді можна знайти більше, ніж 100% вашої добової норми.

Окрім того, там також є і вода, розчинна клітковина та вітамін А. Насолоджуватися фруктом можна і в салатах, і просто їсти його цілим.



Грейпфрут дуже корисний для імунітету / Фото Pexels

Шпинат

Якщо ви полюбляєте додавати цю зелень у салати чи на канапки, хороша новина для вас: вона не тільки смачна, але й надзвичайно корисна для імунітету. Багатий шпинат на вітаміни А, С та Е, а також є хорошим джерелом заліза.

Тож якщо ви хочете покращити свою імунну систему, а також і травлення – саме час додати більше шпинату до свого раціону.

Авокадо

Цей суперфуд вже давно відомий своєю користю. У авокадо міститься чимало рослинних сполук та вітамінів, які, безсумнівно, стимулюють роботу імунітету. Та чи знали ви, що авокадо – це ще й одне з найкращих джерел розчинної клітковини?

До того ж авокадо чудове й тим, що його можна використовувати у безліч різних способів: додавати до салатів, перетворювати на соус чи намазку або ж нарізаним класти на бутерброди.