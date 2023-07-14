Вітамінний бум: 5 корисних властивостей сливи

Середина літа – сезон багатьох фруктів, тож не забудьте придбати більше слив. Вони здивують вас своєю неочікуваною користю.

Сливи – це настільки звичні фрукти, що багато людей навіть не замислюються над тим, на які чудеса здатен цей продукт. Він не тільки наповнений вітамінами, але й низькокалорійний та може захистити від багатьох потенційно смертельних хвороб.

До слова Їжте більше імбиру: ви й не здогадуєтесь, який він корисний

Які корисні властивості має слива

Ці темно-фіолетові плоди широко відомі високим вмістом антиоксидантів. Це означає, що певні сполуки у цих фруктах заважають реакції кисню з елементами, що можуть нашкодити шкірі та тканинам тіла. Найбільше у сливах антоціанів, і цього антиоксиданту в плоді більше, ніж у персиках чи нектаринах.

Антиоксиданти також допоможуть знизити рівень тривожності та стресу.

Радять вживати більше цих фруктів і тим людям, які страждають від діабету, ожиріння чи навіть раку, адже сливи мають потужні антизапальні властивості. Фітохімічні речовини, що містяться в них, допоможуть запобігти також захворюванням серця.



Сливи корисні для людей з тривожністю / Фото Pexels ​

Поліфеноли та хлорогенова кислота, яка також є і в каві, здатні регулювати рівень цукру в крові. Також ці сполуки допомагають нормалізувати апетит та не переїдати. Тож варто додати більше слив до свого раціону і тим людям, які намагаються схуднути. Окрім того, багаті ці фрукти й на клітковину, яка необхідна для підтримання здоров'я.

Містяться у плодах також чимало кальцію, калію та вітаміну С, які забезпечують швидке згортання крові. Останні дослідження також довели, що високий вміст поліфенолів у фруктах сприяє покращенню когнітивних функцій та зменшує ризики розвитку хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

Втім, принесуть таку користь сливи далеко не всім. Деякі люди можуть мати алергію на ці фрукти. Тож якщо після їх вживання ви відчуваєте слабкість, нудоту, а на шкірі з'являються висипи, спробуйте уникати цього продукту у своєму раціоні. Щоденна рекомендована норма слив на день – 80 грамів, тобто приблизно два плоди.