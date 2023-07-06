Імбир часто додають у гарячі напої, особливо взимку, адже він може зміцнити імунітет та захистити від багатьох хвороб. Проте не забувайте про цей корінь і влітку, адже він має ще цілу низку несподіваних корисних властивостей.

До слова Цим людям не можна їсти шпинат

Чим корисний імбир

Цей продукт варто вживати, якщо ви хочете захистити свій організм від мікробів та різних бактерій, наприклад кишкової палички. Імбир має також антибактеріальну дію та може допомогти вберегти вашу ротову порожнину. Варто його вживати й тим, хто страждає від гострого запалення ясен.

Спробуйте жувати імбир під час поїздок, якщо ви схильні до нудоти, і ви відразу ж помітите приємні зміни у своєму організмі. Полегшить він і симптоми під час вагітності. Мікроелементи, що містяться у корені, допомагають позбавитися від газів, що накопичилися у вашому кишківнику.



Імбир допомагає від нудоти / Фото Pexels

Додати цей корисний запашний продукт до свого раціону потрібно й спортсменам, адже він чудово заспокоює біль у м'язах. Останні дослідження показали, що люди, які їли імбир після тренувань, на наступний день мали менше болю за тих, хто його не вживав.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Міститься в корені також чимало протизапальних елементів, тож він є чудовим засобом від артриту та остеоартриту. Щоб отримати всі його корисні якості, можна і їсти його, і накладати на шкіру подрібнений корінь у вигляді компресів.

Біологічно активні бактерії в імбирі здатні на дива – вони навіть можуть зупинити ріст клітин деяких видів раку. Зокрема, допомогти корінь може в протидії раку шлунка, яєчників, печінки та простати. Якщо ж ви вживатимете імбир щодня, він допоможе вам знизити рівень холестерину та запобігти стресу і пошкодженню ДНК.

Радять вживати більше імбиру і жінкам, які страждають від менструальних болів. Зовсім невелика кількість цього кореня може зменшити або ж повністю прибрати неприємні симптоми.