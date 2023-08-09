Сливи вразять вас своєю користю: ось 6 причин їх їсти

Наприкінці літа саме починається сезон слив, тож не забудьте поласувати цим неймовірним фруктом. Сливи не тільки надзвичайно смачні, але й допоможуть вам оздоровити організм.

Сливи багаті не тільки на вітаміни й мінерали, але й на надзвичайно корисні антиоксиданти. Ці фрукти можуть дати вам заряд енергії, а також покращити пам'ять і боротися з запаленнями.

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Чим корисні сливи

Перш за все варто додати до свого раціону сливи тим людям, які часто страждають від закрепів. Фрукти допомагають впоратися з цією проблемою завдяки фенольним сполукам, що містяться в них у великій кількості.

Корисним для травлення буде й чорнослив, а його регулярне вживання буде навіть ефективнішим, ніж екстракт подорожника, який використовують як проносне. Стимулювати роботу шлунково-кишкового тракту допомагають і специфічні каротиноїди й поліфеноли.

Варто їсти більше слив й тим людям, які хворіють на діабет. Для них корисними точно будуть біологічно активні сполуки, на які багаті сливи: зокрема сорбінол, хінна кислота, мідь, бор та калій. Ці поживні речовини також допоможуть знизити ризик виникнення цього захворювання.



Сливи корисні у профілактиці діабету / Фото Pexels​

Дивовижний фрукт може протидіяти й вільним радикалам, що вражають клітини та зрештою можуть призвести до раку. Лабораторні експерименти показали, що екстракти сливи можуть вбити навіть найагресивніші форми клітин раку молочної залози.

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Це відбувається через те, що у сливі є хлорогенова та неохлорогенова кислоти. І хоча вони досить поширені у фруктах, в сливі їхня концентрація особливо висока.

Також чорнослив і свіжі сливи можуть контролювати гіпертонію і так захищати серце. Фрукт допомагає знизити артеріальний тиск та позбавитися надлишків "поганого" холестерину.

Вчені пов'язують споживання сливи зі зниженням ризику розвитку остеопорозу. Саме цей фрукт вважається найефективнішим у запобіганні втрати кісткової маси.