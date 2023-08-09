Фрукти – це це справжні суперфуди, які треба вживати кожного дня, аби наситити організм поживними речовинами.

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Ожина

Покращує травлення та рівень цукру в крові, адже містить клітковину. Ожина багата антиоксидантами, які допомагають боротися зі стресом. Ягода містить антоціани, які можуть допомогти при серцево-судинних захворюваннях.

Дослідження доводять, що ці речовини збільшують приплив крові до мозку та активують ділянки, які контролюють мовлення, пам'ять та увагу.

Смородина

У ягоді містяться антиоксиданти, які мають протизапальний, антисептичний та антимікробний ефекти. Смородина багата на клітковину, яка допомагає довше відчувати себе ситим та зменшує відчуття голоду.

Ця ягода дуже корисна для зору. Вміст антиоксидантів допомагає збільшити приплив крові до очей, зняти втому та покращити роботу.

Порічка

Антиоксиданти, які містяться в порічці зміцнюють імунну систему та запобігають розвитку захворювань. Також порічка містить клітковину, яка допомагає запобігти закрепам.



Фрукти та ягоди, які треба їсти у серпні / Фото з Agro News

Аґрус

Ця ягода багата на вітаміни С, В5 та В6, мідь, марганець, калій. Наявність міді важлива для серця, судин, імунної системи та мозку. Марганець підтримує метаболізм, формування кісток, репродуктивну та імунну функції. Калій необхідний для нормального функціонування клітин.

Вишня

Згідно з дослідженями, протизапальні та антиоксидантні сполуки, які містяться у вишнях, можуть допомогти полегшити біль у м'язах спричинені фізичними навантаженнями. Вживання ягід покращує продуктивність у заняттях спортом.

Слива

У сливі міститься вітамін C, який допомагає загоювати рани та є корисним для очей. Калій допомагає контролювати артеріальний тиск. Сливи стимулюють вироблення організмом адипонектину – гормону, який допомагає регулювати рівень цукру в крові.



Фрукти та ягоди, які треба їсти у серпні / Фото з Agro News

Малина

Поліфеноли, які містяться в складі малини допомагають знизити ризик артриту та зменшують ознаки старіння.

Яблука

У яблуках містяться пектини, які є важливими пребіотиками, що допомагають "живити" хороші бактерії в кишківнику. Флавоноїд кверцетин захищає нейрони, які запобігають розвитку хвороби Альцгеймери.

Виноград

Антиоксиданти, які містяться у винограді захищають від розвитку хронічних серцевих захворювань, знижують кров'яний тиск та рівень холестерину. Також виноград корисно впливає на здоров’я очей.



Фрукти та ягоди, які треба їсти у серпні / Фото з Вікіпедії

Кавун

Лікопін і цитрулін, що містяться в кавуні, підтримують здоров'я серця, знижуючи кров'яний тиск та рівень холестерину. Цитрулін, що міститься в кавуні, сприяє підвищенню ефективності фізичних вправ і зменшенню болю в м'язах.

Диня

У дині містяться такі харчові волокна, як фолати, ніацин, пантотенова кислота та тіамін. Ці поживні речовини корисні для підвищення витривалості та здорової роботи нирок і селезінки.

Поживні речовини в складі допомагають боротися з високим кров'яним тиском та дерматологічними захворюваннями.