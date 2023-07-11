Їжте більше яблук: ось 7 переваг для здоров'я

Яблуко – певно, найдоступніший фрукт, тож поспішіть купити його, щоб отримати якомога більше користі від свіжих плодів. Ви й не очікували, скільки цілющих властивостей вони мають!

Яблука не тільки смачні та дешеві, а ще й наповнені вибуховим міксом вітамінів та антиоксидантів. Якщо ви вже зараз додасте їх до свого щоденного раціону, то зовсім скоро відчуєте результат.

Цікаво Як позбутися синців під очима: ви будете здивовані

Чим корисні яблука

Дієтологи радять їсти всього по два яблука на щодень, адже ці плоди надзвичайно поживні, і всього пара фруктів забезпечать увесь спектр необхідних речовин.

У яблуках міститься чимало вітаміну С та клітковини. Фрукти багаті на антиоксиданти, а саме на поліфеноли, які необхідні для підтримання здоров'я. Також радять не чистити яблука, адже саме у їхній шкірці міститься найбільше користі.

Додати яблука до свого раціону варто й тим людям, які прагнуть скинути кілька кілограмів. Цей продукт не тільки зменшує індекс маси тіла, але й пов'язаний з вагою ризик отримати серцево-судинні захворювання. Таким корисним для схуднення яблуко робить високий вміст води та клітковини.



Яблука корисні для схуднення / Фото Pexels​

Якщо ви вживатимете хоча би 100 – 150 грамів яблука на день, зможете позбавитися проблем з високим кров'яним тиском. Та зменшення ризиків серцевих захворювань впливають також поліфеноли. Деякі дослідження доводять, що вживання цих флавоноїдів приведе до менших ризиків інсульту.

Також вживання яблук пов'язане з меншою ймовірністю захворіти на діабет 2-го типу. Лише одне яблуко на тиждень зменшує ризики цієї хвороби на 3%. Допоможуть ці фрукти й тим, хто страждає від проблем з кишківником.

На цей орган позитивно впливає пектин, різновид клітковини, що є у яблуках. Він діє як пробіотик та сприяє покращенню здоров'я. Пектин неушкодженим добирається до товстої кишки та сприяє росту корисних бактерій. Також він допомагає захиститися від багатьох хронічних захворювань, як-от рак, ожиріння чи хвороби серця.

Ще одна чудодійна властивість яблук – вони можуть уберегти вас від раку легенів, молочної залози чи травного тракту. Дослідження показують, що такий ефект дають яблучні поліфеноли, і саме вони перешкоджають розмноженню ракових клітин.

Ці фрукти також рекомендують їсти людям, які хворіють на астму. Яблука допомагають зменшити запалення дихальних шляхів. Найбільш корисна частина плоду в цьому – шкірка, адже саме в ній міститься антиоксидант кверцетин, який допомагає регулювати імунну систему.