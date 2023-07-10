З синцями під очима стикається майже кожна жінка. І якщо у когось цей косметичний дефект виникає зрідка, то хтось шукає відповідь, як прибрати синці під очима – постійно.

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Позбутися синців під очима і темних кіл реально. Ваш організм подає вам сигнал, що з організмом не все гаразд, тож вам треба приховувати синці не за допомогою косметики, а обмежити споживання шкідливих продуктів.

Ендокринолог і терапевт-дієтолог Олена Доманська розповіла у своєму тіктоці, як позбутися синців під очима.

Перевірте наявність анемії

За її словами, жінкам насамперед варто перевірити, чи немає у них анемії. Це найперша поява синців під очима. Якщо вилікуєте анемію, то синці у вас зійдуть.

Анемія (відсутність крові, малокрів’я) – це клініко-гематологічний синдром, який характеризується зменшенням вмісту гемоглобіну та/або еритроцитів в одиниці об'єму крові, що призводить до виникнення кисневого голодування тканин.

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Виключне шкідливу їжу

Щоб швидко позбутися синців під очима, виключаємо з їжі солодощі, алкоголь та вироби з борошна. Постарайся мінімально навантажувати шлунково-кишковий тракт. Тоді ви забудете про свої синці до того часу, доки знову не почнете їсти різну шкідливу шкідливу їжу та доки знову не з’явиться дефіцит заліза.

Зверніть увагу, якщо ваші синці під очима коричневого кольору, тоді вам варто детально обстежити печінку та наднирники.