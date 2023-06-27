Частіше їжте буряк: цей звичайний овоч здивує користю

Буряк, який легко знайти в магазинах та на городах, часто називають українським суперфудом. І не дарма, адже він захищає від ультрафіолету та підвищує рівень гемоглобіну.

Вам варто частіше купувати буряк, адже цей багряний овоч не тільки дешевий, але і насичений багатьма необхідними вітамінами. І якщо ви матимете його у холодильнику, то легко позбавитеся втоми, запаморочення та проблем з серцево-судинною системою. 24 Канал розповідає, кому корисно вживати буряк, а кому краще утриматися від цього продукту.

До слова Їжте лохину: чим здивує ця суперягода

Чим корисний буряк

Вчені довели, що у буряку є чимало калію, який може допомогти людям, що часто відчувають втому, оніміння рук та ніг, мають судоми та підвищений артеріальний тиск. Окрім того, цей мінерал вкрай необхідний для злагодженої роботи серцево-судинної системи та нормального кровообігу.

Також цей овоч може захищати печінку та нирки. Щоправда, поки що науковці проводили дослідження тільки на мишах. Згідно з ним, буряк також може допомогти у боротьбі з раковими клітинами. У щурів, які їли харчовий барвник з буряка, кількість папілом стравоходу зменшилася на 45%.

Допоможе продукт і тим людям, які хочуть скинути вагу.

В 100 грамах вареного овочу всього 44 калорії. Він містить 2 грами клітковини, яка дає відчуття ситості та необхідна для збільшення корисних бактерій в шлунково-кишковому тракті. І добре, що буряк смачний і запеченим, і вареним, і сирим,

– поділився кухар Євген Клопотенко.

Також овоч рекомендують вживати й вагітним жінкам. У цьому корисному коренеплоді міститься багато фолієвої кислоти, що необхідна плоду для росту в першому триместрі. Саме ця кислота сприяє здоровому розвитку малюка. Через це лікарі радять додати буряк у раціон ще під час планування вагітності.



Буряк корисний при вагітності / Фото Pexels

Не зашкодить цей овоч і літнім людям, адже у ньому є чималий вміст йоду, що корисний у лікуванні захворювань щитоподібної залози та атеросклерозу.

Кому не варто їсти буряк

Лікарі не називають чітких протипоказань щодо цього овочу, і для більшості людей він корисний та не викликає небажаних ефектів. Втім, обачно його варто вживати людям, які хворіють на діабет, адже в коренеплоді міститься чимало цукру, тож краще проконсультуватися зі спеціалістом щодо щоденної норми.

Нашкодити може буряк і людям з пониженим тиском та тим, хто схильні до діареї.

Не варто давати цей овоч і дітям до одного року. А згодом спершу краще переконатися, чи немає у малюка на нього алергії: для цього потрібно дати дитині кілька крапель концентрованого соку буряка та почекати, чи не виникне реакція.