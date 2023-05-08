Лохина є надзвичайно корисною для людського організму, тому радимо їсти її якомога більше. 24 канал розповідає, чому вживання цієї ягоди позитивно вплине на ваш організм.

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У чому користь лохини

Плоди лохини не лише доволі великі, а й дуже смачні та корисні. У них ви знайдете низку необхідних для організму елементів: вітаміни А, С, РР, макро- і мікроелементи, вуглеводи, каротин, пектини, флавоноїди, антоціани, залізо, марганець, мінеральні солі тощо.

Як наслідок, тіло отримує купу користі. Ці ягоди очищують організм від токсинів, шлаків і солей важких металів, покращують роботу шлунково-кишкового тракту, кишківника й підшлункової залози, позитивно впливають на нервову систему.

Ба більше, лохина зміцнює стінки судин, що поліпшує процес кровотворення, розщеплює жири, що сприяє схудненню, та підсилює дію цукрознижувальних препаратів. Висушені ягоди можуть використовувати як допоміжний засіб при гастриті, ентериті, а відвар листя – при хворобі нирок і сечового міхура, анемії та проблемах серця.



Лохина потішить користю / Фото Pexels

Про лохину у цифрах

Дієтологи та лікарі сходяться на думці, що не варто їсти понад 1 – 2 склянки ягід на добу, щоб не спровокувати негативні наслідки. У 100 грамах лохини ви знайдете:

1,1 грама білків;

0,5 грама жирів;

6,6 грама вуглеводів;

39 кілокалорій.

Наразі лохина коштує 70 – 100 гривень за 100 грамів, проте влітку її ціна поступово зменшуватиметься і мінімальною буде у розпал сезону збору.

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Які протипоказання

Дуже важливо вживати лохину у помірних кількостях. Якщо ви переїсте, то організм перенасититься антиоксидантами, що спровокує зменшення кисню у тканинах та збій роботи м'язів. Наслідком переїдання можуть стати підвищення згортання крові, головний біль, нудота і блювота.

Вагітним і жінкам, що годують дітей грудьми, необхідно проконсультуватись із лікарями. А от не треба лохини вживати людям із дискінезією жовчних шляхів, з хворобами серцево-судинної системи, які пов’язані з ризиком тромбоутворення і тим, у кого індивідуальна непереносимість.