Починайте їсти гарбуз: ось чому цей овоч дуже корисний

Якщо у вашому холодильнику все ще немає гарбуза, то неодмінно придбайте його, адже ви й не підозрюєте, скільки вітамінів та мінералів він приховує.

Гарбузи, як і картопля та морква, надзвичайно багаті на бета-каротин та можуть забезпечити денну дозу вітаміну А та деяких інших надзвичайно корисних антиоксидантів.

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Чим корисний гарбуз

Цей неймовірний овоч може захистити вас від багатьох мікробів та підтримати репродуктивну систему, щоб вона працювала належним чином. Також він може виявитися корисним для серця, легень та нирок.

Всього одна порція гарбуза може забезпечити 200% від необхідної дози вітаміну А, і саме він потрібен вам для того, щоб мати здорові очі та краще бачити в умовах слабкого освітлення.



Гарбуз містить багато вітаміну А / Фото Pexels

Цей овоч здатен на справжні дива: він знижує ймовірність певних видів раку, зокрема, раку легенів та простати. Водночас експерти переконані, що ви не отримаєте такої ж користі від звичайних добавок з вітаміном А.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Й окрім бета-каротину в гарбузі є чимало вітамінів С, Е, фолієвої кислоти та заліза. Всі ці елементи допомагають зміцнити імунну систему та захистити її від мікробів. Також деякі сполуки, що містяться в гарбузі, можуть прискорити загоєння ран.

Також гарбузи насичені калієм – про це свідчить їхній яскраво-помаранчевий колір. І ця сполука дуже важлива для зниження артеріального тиску, тож гарбуз та його насіння варто додати до раціону тим людям, які страждають від серцевих захворювань.

Спробувати більше гарбуза варто й тим, хто хоче контролювати свої калорії або ж скинути кілька кілограмів. Цей продукт містить багато клітковини та мало калорій, а це означає, що вони дадуть вам відчуття ситості, проте не дозволять набрати зайвої ваги.