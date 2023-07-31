Існує думка, що довжина та густота волосся залежить від генетичних даних. Втім тонке волосся від природи ніколи не стане густим, якщо не прикладати до нього жодних зусиль.

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Зосередьтеся на догляді за шкірою голови

Здорова шкіра голови створює середовище для здорового волосся — вона впливає на швидкість подовження волосся. Правильний догляд за шкірою голови допомагає крові та поживним речовинам досягати волосяних фолікулів, що призводить до зміцнення волосся та зменшення їх випадання.

Масажуйте шкіру голови під час миття шампунем, щоб збільшити приплив крові та стимулювати волосяні фолікули.

Використовуйте олійку для волосся

Масаж голови з теплою олійкою – один з найкращих домашніх засобів для довгого волосся. Він не тільки розслаблює, а й збільшує товщину волосся. Змащування коренів волосся олійкою допоможе вашому волоссю рости довгим і сильним. Це також допоможе омолодити мертві волосяні стрижні.

Використовуйте кокосову, лавандову або мигдальну олії для масажу шкіри голови та стимулювання росту волосся.

Нанесіть теплу олію на шкіру голови і обережно помасажуйте кінчиками пальців. Змастіть волосся і дайте олії вбратися. Оберніть голову гарячим рушником на 10 хвилин для кращого вбирання олії у волосся. Залишіть на 1-2 години. Вимийте волосся прохолодною водою та шампунем.



Правильний догляд за довгим волоссям / Фото з Pexels

Зменшіть миття волосся

Метою шампуню є видалення бруду з волосся, але щоденне використання може зробити його сухим і ламким. Деякі шампуні містять сульфати, і їх надмірне використання може пошкодити ваше волосся.

Акуратно сушіть волосся

Сушіння волосся рушником збільшує ймовірність їх ламкості. Не використовуйте банні рушники для сушіння волосся, так як вони роблять ваше волосся жорстким. Найкраще використовувати рушник з мікрофібри.

Щітка з широкими зубчиками

Довге волосся схильні до сплутування. Найкраще використовувати гребінець з широкими зубчиками. Розчісуйте волосся перед сном, щоб покращити кровообіг шкіри голови під час сну.



Правильний догляд за довгим волоссям / Фото з Pexels

Підстригайте волосся

Регулярна стрижка може допомогти вам позбутися від кінчиків, що січуться. Підстригайте волосся кожні шість-вісім тижнів, щоб сприяти здоровому зростанню волосся.

Зменшіть використання фену

Фен чи випрямляч зменшує товщину та блиск волосся. Якщо вам важко відмовитися від гарячого вкладання волосся, то обов'язково використовуйте термозахисний засіб. Цей продукт утворює захисний бар'єр на стрижнях волосся, запобігаючи їх пошкодженню і роблячи зачіску гладкою.

Правильне харчування

Догляд за довгим волоссям вимагає багато зусиль. Ви повинні наповнювати його правильними поживними речовинами. Вживайте білок, вітаміни та Омега-3.

Білок: волосяні фолікули складаються з білка, недолік якого може призвести до випадання волосся. Споживайте продукти, багаті на білок, такі як яйця, бобові, йогурт і риба, щоб зберегти довжину волосся.

Вітаміни B, C, D і E допомагають запобігти випаданню волосся. Додайте у свій раціон зелені листові овочі, авокадо, насіння соняшника, мигдаль, шпинат, печінку, яєчний жовток, цитрусові та помідори.

Омега-3: жирні кислоти Омега-3 сприяють росту волосся і запобігають їх випаданню. Вони забезпечують ваше волосся необхідними поживними речовинами та зволожують шкіру голови та волосся. Жирна риба (наприклад, лосось, скумбрія, оселедець і форель), лляне насіння, насіння чіа, овес, авокадо, волоські горіхи та гарбузове насіння є багатими джерелами омега-3 жирних кислот.

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Пийте воду

Зневоднення може призвести до сухості шкіри голови і зробити ваше волосся ламким. Питна вода містить такі мікроелементи, як цинк, мідь, залізо та кальцій, які впливають на здоров'я волосся