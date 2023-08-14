Гранат вразить вас несподіваною користю: ось чому цей фрукт варто їсти

Гранат досить легко знайти на полицях магазинів, і ви могли би подумати, що цей звичайний плід не може надати великої кількості переваг вашому здоров'ю. Проте це не так, і гранат точно здивує вас своїми цілющими властивостями.

Якщо у вашому холодильнику все ще немає граната, поспішіть придбати цей надзвичайний фрукт. Ви й не підозрювали, проте у гранаті втричі більше антиоксидантів, ніж у зеленому чаї чи навіть червоному вині.

Цікаво Кому не можна пити йогурт: це потрібно знати

Чим корисний гранат

Виявляється, гранат не тільки багатий на антиоксиданти, що захищають клітини від пошкоджень, але й позитивно впливає на здоров'я серця. Зокрема, він може знизити артеріальний тиск та рівень цукру в крові.

Гранати містять чимало поліфенольних сполук, які допомагають запобігти потовщенню стінок артерій та зменшити накопичення холестерину. А завдяки рослинним пігментам антоціанам та антоксантинам гранат може підтримувати ваше хороше самопочуття.

Окрім того, початкові дослідження довели, що люди з діабетом 2-го типу, що почали вживати гранатовий сік, почали відчувати покращення інсулінорезистентності. Зважайте й на те, що ці фрукти корисні й людям, які прагнуть скинути кілька зайвих кілограмів чи просто підтримувати здорову вагу.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Завдяки високому вмісту флавоноїдів та антиоксидантів гранати можуть зупинити вільні радикали від пошкодження клітин, а також захистити від раку передміхурової залози, легенів, товстої кишки та грудей.



Гранат може зміцнити імунітет / Фото Pexels

Якщо ви додасте до раціону свіжий гранат, ви досить швидко відчуєте позитивні зміни у здоров'ї через високий вміст клітковини. Завдяки цим фруктам ви можете також отримати добову норму калію та вітаміну С.

Втім, гранатовий сік може не зберегти усіх переваг свіжих фруктів. Під час його витискання втрачається велика частина вітамінів, до того ж під час виготовлення соку до нього додають чимало цукру, що робить його висококалорійним продуктом.