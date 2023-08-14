Ви могли й не здогадуватися, але деякі люди всього після одної склянки йогурту можуть отримати цілий букет негативних наслідків: від проблем з кишківником до кропив'янки. Щоб уникнути цього, переконайтеся, що ви не маєте протипоказань до вживань цього продукту.

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Кому йогурт може нашкодити

Одна з основних проблем із вживанням йогурту – деякі люди мають на нього алергію. Якщо ви не переносите йогурт, це значить, що вам варто уникати усіх молочних продуктів, оскільки йогурт утворюється шляхом бактеріального бродіння молока.

Втім, іноді погана реакція організму на йогурт може бути спричинена непереносністю лактози чи іншими станами, що викликають схожі симптоми.

Важливо зазначити, що алергія на молоко є одною з найпоширеніших харчових алергій серед дітей. Приблизно 2 – 3 дитини зі ста мають цю алергію, і хоча багато з них переростають її, з деякими вона може залишитися і в дорослому віці.



Алергія на йогурт може бути спричинена молочним білком / Фото Pexels​

Алергія на коров'яче молоко виникає через збій імунної системи. І коли людина вживає їжу, що містить його, організм помилково сприймає продукт як шкідливу речовину та запускає вироблення імуноглобуліну – антитіл, що викликають алергічну реакцію.

Зважайте, що деякі фактори можуть збільшити ризик розвитку такої алергії. Зокрема, якщо ви маєте чимало інших алергій, це може означати, що ви більш схильні до алергії на молоко. Також важливий вплив має генетика: якщо така алергія є у ваших батьків, братів чи сестер, це також підвищує ризики.

Серед симптомів алергії на молоко:

розлад шлунка;

кропив'янка;

блювання;

біль в животі;

діарея;

випорожнення з кров'ю.

Ви, певно, й не здогадувалися, проте молочні білки, які найчастіше й викликають алергічну реакцію, містяться не тільки в молоці та йогурті, але й в низці інших продуктів та страв.

Зокрема, якщо ви маєте алергію на коров'яче молоко, спробуйте уникати тунця, вершкового масла, пудингу, злакових та карамельних цукерок.