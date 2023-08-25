Ця риба корисніша, ніж ви думали: ось чому варто їсти лосось

Риба вкрай корисна для здоров'я організму, проте деякі її види можуть робити дива. Зокрема, лосось багатий на величезну кількість вітамінів, мінералів та поживних жирів.

Якщо ви думали, який саме сорт риби найкраще вплине на ваше здоров'я, саме час замислитися над тим, щоб додати до свого раціону трохи лосося. Ця риба може підтримати здоров'я мозку, серця та зменшити запалення в тілі.

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Чим лосось корисний

Цей сорт риби є одним з найкращих джерел жирних кислот омега-3. І на відміну від більшості інших жирів, ці вважаються необхідними, тож ви повинні отримувати їх зі свого раціону, інакше це може призвести до неприємних наслідків для здоров'я.

Здебільшого експерти рекомендують вживати щонайменше 250 – 1000 мікрограмів цих сполук щодня. Жирні кислоти омега-3 можуть зменшувати запалення в організмі, знижувати артеріальний тиск та зменшувати ризики раку. Окрім того, регулярне вживання цих речовин покращить функції клітин, що розташовані у ваших артеріях.



У лососі є багато корисних жирів / Фото Pexels

Також лосось багатий на високоякісний білок, який також є поживною речовиною, що ви маєте отримувати зі свого харчування. Нещодавні дослідження показали, що кожен прийом їжі має давати вам хоча би 20 – 30 грамів білка; у 100 грамах лосося його міститься 25 грамів.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Якщо ви маєте дефіцит вітамінів групи В, лосось також стане чудовим рішенням, адже він надзвичайно багатий на цю сполуку. Вітамін В бере участь у деяких вкрай важливих процесах в організмі людини, зокрема допомагає перетворити спожиту їжу на енергію та відновлювати ДНК.

Окрім того, недостатня кількість вітаміну В може призвести до проблем у роботі мозку та нервової системи. Багатий лосось й на калій – речовину, що потрібна для контролю артеріального тиску та зниження ризику інсульту.

Тож якщо ви маєте проблеми з серцево-судинною системою, переконайтеся, що ви вживаєте достатньо риби, насиченої цими речовинами.