Осінь – це сезон інфекцій та ослаблення імунітету. Підвищена вологість та сильні дощі створюють середовище, що сприяє зростанню мікробів, збільшуючи ризик захворювань.

Читайте також Їжте цей фрукт, щоб краще спати вночі

На думку дієтолога Анжани Наїр, вживання корисних овочів може допомогти вам залишатися здоровим і підвищити імунітет. У них є поживні речовини, такі як вітамін С та цинк, які можуть посилити захисні механізми організму.

Червоний солодкий перець

Червоний болгарський перець є відмінним підсилювачем імунітету. Овоч багатий на вітамін С, відіграє вирішальну роль у підтримці здоров'я шкіри, підвищенні вироблення колагену та зміцненні імунної системи проти інфекцій.

Броколі

Броколі має великий вміст мінералів та харчових волокон. Багатий вітаміном С, Е та антиоксидантами, броколі підтримує імунну функцію, нейтралізуючи шкідливі речовини та підвищуючи здатність організму боротися з інфекціями.

Морква

Морква, багата бета-каротином, який організм перетворює на вітамін А. Він відіграє життєво важливу роль у підтримці здоров'я шкіри та слизових оболонок – першої лінії захисту організму від патогенів.