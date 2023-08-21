Перець корисніший, ніж ви думали: ось 5 причин його їсти

Якщо у вашому холодильнику все ще немає перцю, саме час його придбати, адже цей овоч не тільки дешевий, але й збагатить ваш організм великою кількістю вітамінів та мінералів.

Головна перевага болгарського перцю – ви можете вживати його у будь-якому вигляді: вареним, смаженим, тушкованим чи сирим, і він однаково не втратить свого унікального насиченого смаку. Окрім того, перець чудово доповнить чимало страв і зробить ваше тіло міцнішим.

Цікаво Чашка кави може принести більше шкоди, ніж користі: все про побічні ефекти кофеїну

Зменшує ризик катаракти

Ви могли й не підозрювати, проте харчування вкрай важливе для підтримання здоров'я очей та покращення зору. Зокрема, на цей орган чуття найбільше впливають два каротиноїди, лютеїн та зеаксатин, що містяться в перці та при вживанні їх у достатній кількості, можуть позитивно вплинути на здоров'я очей.

Ці сполуки захищають сітківку ока від окисного пошкодження. Особливо корисним буде червоний болгарський перець, адже в ньому є каротиноїди та чимало вітаміну С, що також корисний для зору.

Знижує ймовірність анемії

Анемія – дуже поширене захворювання, особливо серед жінок, і воно є результатом нестачі кисню у крові. До найпоширеніших причин анемії часто відносять недостатню кількість заліза в організмі. І хоча у болгарському перці не так багато заліза, там є чимало вітаміну С, який підвищує всмоктування заліза у кишківнику.



Болгарський перець містить вітамін С / Фото Pexels

Численні дослідження показали, що люди, у раціоні яких є багато овочів та фруктів, багатих на вітамін С, набагато краще засвоюють залізо та менш схильні до анемії. Окрім того, болгарський перець містить вітамін В6, який потрібен для виробництва гемоглобіну.

Захищає від хронічних захворювань

Болгарський перець багатий не тільки на вітаміни, але й на антиоксиданти, які можуть покращити здоров'я та захистити від хвороб серця та навіть від раку. Зокрема, у перці міститься чимало бета-каротину, і цей овоч також має сильні протизапальні властивості.

Позитивно впливає на пам'ять

Дослідження на тваринах показали, що споживання болгарського перцю може відтермінувати вікову втрату пам'яті. Цей овоч ефективний для профілактики хвороби Альцгеймера, адже сполуки у перці пригнічують деякі шкідливі для організму ферменти.

За ці позитивні впливи на пам'ять відповідають рослинні сполуки – феноли, каротиноїди та флавоноїди.

Знижує рівень цукру в крові

Точно додати цей продукт до раціону варто людям, які прагнуть контролювати рівень цукру. Поліфеноли не тільки допомагають покращити здоров'я, але є й профілактикою діабету. Проте потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти усі корисні властивості цих сполук.