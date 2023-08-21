Перец полезнее, чем вы думали: вот 5 причин его есть

Если в вашем холодильнике все еще нет перца, самое время его приобрести, ведь этот овощ не только дешев, но и обогатит ваш организм большим количеством витаминов и минералов.

Главное преимущество болгарского перца – вы можете употреблять его в любом виде: вареным, жареным, тушеным или сырым, и он все равно не потеряет свой уникальный насыщенный вкус. Кроме того, перец прекрасно дополнит немало блюд и сделает ваше тело крепче.

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Уменьшает риск катаракты

Вы могли и не подозревать, однако питание крайне важно для поддержания здоровья и улучшения зрения. В частности, на этот орган чувств наибольшее влияние оказывают два каротиноида, лютеин и зеаксатин, содержащиеся в перце и при употреблении их в достаточном количестве они могут положительно повлиять на здоровье глаз.

Эти соединения защищают сетчатку глаза от окислительного повреждения. Особенно полезен красный болгарский перец, ведь в нем есть каротиноиды и немало витамина С, который также полезен для зрения.

Снижает вероятность анемии

Анемия – очень распространенное заболевание, особенно среди женщин, и оно является результатом недостатка кислорода в крови. К наиболее распространенным причинам анемии часто относят недостаточное количество железа в организме. И хотя в болгарском перце не так много железа, там есть немало витамина С, который повышает всасывание железа в кишечнике.



Болгарский перец содержит витамин С / Фото Pexels

Многочисленные исследования показали, что люди, в рационе которых много овощей и фруктов, богатых витамином С, гораздо лучше усваивают железо и менее склонны к анемии. Кроме того, болгарский перец содержит витамин В6, который необходим для производства гемоглобина.

Защищает от хронических заболеваний

Болгарский перец богат не только витаминами, но и антиоксидантами, которые могут улучшить здоровье и защитить от болезней сердца и даже от рака. В частности, в перце содержится немало бета-каротина, и этот овощ также обладает сильными противовоспалительными свойствами.

Положительно влияет на память

Исследования на животных показали, что потребление болгарского перца может отсрочить возрастную потерю памяти. Этот овощ эффективен для профилактики болезни Альцгеймера, ведь соединения в перце угнетают некоторые вредные для организма ферменты.

Эти положительные воздействия на память отвечают растительные соединения – фенолы, каротиноиды и флавоноиды.

Снижает уровень сахара в крови

Точно добавить этот продукт в рацион следует людям, стремящимся контролировать уровень сахара. Полифенолы не только помогают улучшить здоровье, но и являются хорошей профилактикой диабета. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять все полезные свойства этих соединений.