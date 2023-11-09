5 причин додати у свій раціон шоколад: в чому його користь

Шоколад корисний для нашого здоров’я, адже окрім улюбленого нами смаку він має чимало переваг. Зловживати ним не варто, втім ви можете залюбки додати його до свого раціону.

Часом ми ставимося до шоколаду з особливою обережністю, оскільки він все ж таки належить до солодощів, які погано впливають на нашу шкіру, зуби та апетит. Однак, шоколад все ж таки може приносити користь. Про це розповіла шеф-кухар Інституту кулінарної освіти Еббі Гелман.

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Багатий антиоксидантами

Шоколад містить чимало флавоноїдних антиоксидантів, які позитивно впливають на ризик серцево-судинних захворювань.

Дослідження показали, що ці флавоноїди захищають від ушкодження слизової оболонки артерій. Вони також запобігають злипанню тромбоцитів та утворенню тромбів. Для максимальної користі обирайте темний шоколад з високим вмістом какао (70-85%).

Бореться із запаленням

Еббі Гелман розповіла, що шоколад містить в собі аргінін – амінокислоту, яка потрібна для вироблення оксиду азоту. Він викликає розширення кровоносних судин, а відтак допомагає регулювати запалення та кров’яний тиск.



Шоколад містить багато корисних властивостей / Фото Pexels

Покращує здоров’я серця

"Шоколад містить невелику кількість ситостерину та стигмастерину, які є рослинними стеролами", – пояснила Еббі Геллман.

Ці рослинні стероли допомагають прибрати "поганий" холестерин та пригнічують його всмоктування. Відповідно це сприяє покращенню ліпідного профілю крові.

Корисний для діабетиків

Дослідження показали, що у людей з діабетом 2 типу, які споживали помірну кількість темного шоколаду, був нижчий кров'яний тиск та рівень цукру у крові порівняно з тими, хто їв білий шоколад.

Дає відчуття ситості

Шоколад містить клітковину, жир та білок, тож може допомогти відчути ситість. А ще шоколад викликає задоволення, тож його корисно вживати для покращення настрою.