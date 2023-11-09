Цинк є доволі поживною речовиною для нашого організму, тож нам треба вживати його як добавку, або споживати їжу, яка ним багата.

Читайте також Їжа для мозку: які продукти покращують його роботу

Користь цинку для людини

Мікроелемент є особливо важливим для старших людей. Дослідження показало, що добавки цинку можуть допомогти уповільнити ознаки та симптоми старіння у людей похилого віку.

Також цинк є ефективним проти респіраторних симптомів, тому в період осінніх застуд дуже важливо мати його достатню кількість в організмі.

Згідно з дослідженням, цей імуностимулюючий мінерал ефективно бореться із симптомами застуди, а добавки цинку протягом 24 годин після перших ознак застуди зменшують симптоми та тяжкість захворювання.

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Скільки цинку потрібно людині

Рекомендована добова норма становить 8 мг для жінок та 11 мл для чоловіків. Важливо не перевищувати норму, адже тоді будете відчувати побічні ефекти: нудоту, діарею, головний біль.

Багато людей насправді не отримують достатньої кількості цинку, а дефіцит можна помітити через поганий апетит, депресивний стан, випадіння волосся, зниження імунітету.

Найкращий спосіб запобігти дефіциту цинку – вживати кожного дня продукти, які містять в собі цей мікроелемент.

Дивіться також З чим їсти гречку для максимальної користі: почніть вже сьогодні

Горіхи та насіння

У горіхах та насінні міститься значна кількість цинку. До прикладу, 30 грамів насіння гарбуза містять 2,2 мг цинку, арахіс містить близько 0,8 мг.



Додавайте у свій раціон горіхи та насіння / Фото Pexels

Яйця

В одному яйці міститься 0,6 мг цинку, а також багато білка, вітаміну D та холіну.

Бобові

У квасолі, горохові чи сочевиці міститься також достатня кількість цинку. До прикладу, пів склянки приготовленої квасолі містить 0,6 мг цинку, а сочевиці в тій же кількості – 1,3 мг.

М’ясо та молочні продукти

100 грамів яловичини містить 3,8 мг цинку, а 100 грамів свинини – 1, 9 мг. У 150 грамах сиру міститься 1,5 мг цинку, а одна чашка коров’ячого молока та 200 мл йогурту містять 1 мг важливого мікроелемента для людини.

Також радимо вам додати до свого раціону продукти, які мають високий вміст антиоксидантів, які є корисними для здоров’я очей та зору. Які продукти зможуть підтримувати його в нормі – читайте в матеріалі.