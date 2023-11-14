Чому вам варто їсти сирий буряк: 4 неочікувані переваги для здоров'я

Буряк – це досить поширений інгредієнт багатьох українських страв, та ви, певно, нечасто їсте його сирим. А дарма: цей овоч так може дати вам набагато більше користі та вітамінів.

Буряк має чимало переваг для здоров'я, та його приготування може забрати чимало часу. Тож якщо ви зайняті, чудова новина для вас: цей коренеплід можна додати до раціону навіть у сирому вигляді. Про те, як саме це робити, розповіла дієтологиня Клаудія Томпсон.

Цікаво Омолоджує і покращує ріст волосся: 5 причин їсти мандарини

Може покращити тиск

Буряк відомий тим, що містить високу концентрацію органічних сполук, які називають нітратами. А одне з досліджень 2017 року у ‌Nutrients‌ показало, що нітрати можуть бути вкрай корисними для здоров'я серця.

Сирий буряк може покращити артеріальний тиск завдяки вмісту нітратів,

— поділився зареєстрований дієтолог Джастін Чан.

Буряковий сік може бути дуже корисним для зниження артеріального тиску у людей з гіпертонією, окрім того, це також може зменшити ризик серцево-судинних захворювань та пов'язаної з ними смертності.

Підвищує спортивну витривалість

Буряковий сік і навіть порошок з цього овочу стають популярними серед спортсменів, адже вони можуть підвищити витривалість та продуктивність під час тренувань.

Буряк може допомогти збільшити приплив крові та кисень, який доставляється до м'язів під час тренування. Не дивно, що в результаті буряковий сік може покращити ваші спортивні результати,

– розповів дієтолог.

Особливо корисні нітрати в буряку для зменшення втоми та підвищення м'язової сили, тож спробуйте випити трохи соку цього коренеплоду перед тим, як підете тренуватися наступного разу.



Буряк корисний для занять спортом / Фото Pexels

Допомагає при болю у м'язах

Не менш важливе і те, що ви їсте після тренування, адже саме це допомагає відновити м'язи. І буряковий сік може прийти на допомогу і тут – дослідження в Journal of Dietary Supplements показало, що буряк може сприяти швидшому відновленню після тренувань та покращенню стану м'язів.

Зменшує ризик раку

За червоний відтінок буряка відповідає один яскравий пігмент – беталаїн, і він також може надати вашому організму деякі переваги. Зокрема, він має антиоксидантну дію та може також виявляти протипухлинну дію. Буряковий сік може запобігати росту ракових клітин та зменшувати загальне запалення.

Втім, попри усі корисні властивості буряка, ви маєте пам'ятати й про те, що його споживання варто обмежити людям, які схильні до утворення каменів у нирках. Це через те, що буряк містить багато оксалатів, а вони можуть сприяти цьому захворюванню.