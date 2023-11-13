Незалежно від того, чи ви купуєте мандарини тільки перед святами, чи тримаєте миску цих фруктів на столі весь час, мандарини можуть принести вашому організму чимало користі. Вони некалорійні, проте містять більше вітамінів, ніж ви можете собі уявити. Про інші корисні властивості мандаринів розповіла експертка Крісті Гріффін.

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Мандарини корисні для шкіри

Чи є щось, що омолоджує сильніше, ніж сяюча, красива шкіра? У мандаринах міститься чимало антиоксидантів, які борються з вільними радикалами, окрім того, у цих фруктах міститься третина вашої добової норми вітаміну С.

Звісно, ви можете отримати переваги від споживання мандаринів, проте ви також можете освітлити шкіру за допомогою спеціальної маски, яка видаляє жир та бактерії. Для того, щоб зробити її, просто змішайте ложку натурального йогурту, ложку меду та сік з 3 – 4 скибочок мандарина. Залиште маску на обличчі на 10 – 15 хвилин, а після цього змийте, висушіть обличчя та нанесіть зволожувальний крем.

Добре впливають на ясна

Якщо ви хочете мати чарівну посмішку, тоді поспішайте з'їсти мандаринку. Завдяки вітаміну С, що міститься у цих фруктах, ви можете суттєво зменшити свої шанси захворіти на гінгівіт – почервонілі та набряклі ясна.

Втім, не намагайтеся з'їсти їх надто багато, адже велика кількість кислоти може пошкодити вашу зубну емаль.

Ваш зір покращиться

Основна причина втрати зору після 60 років – це вікова макулярна дегенерація та катаракта. Та вітаміни С й А в мандаринах можуть відстрочити чи навіть запобігти втраті зору.

Та намагайтеся їсти мандарини свіжими та не залишати їх на сонці чи в теплі, адже так ви можете послабити вітамін С у них.



Мандарини дуже корисні для зору / Фото Pexels

Мандарини зміцнюють кістки

Дослідження показало, що група чоловіків, які споживали більше вітаміну С та калію – а обидві ці речовини містяться в мандаринах – мали підвищену щільність кісток та менше переломів ніж ті, що не споживали калій та вітамін С.

Тож якщо ви хочете покращити міцність своїх кісток, спробуйте додати до свого раціону мандарин чи два.

Зміцнює волосся

Мандарини допомагають вашому організму засвоювати залізо, а ця поживна речовина також потрібна для того, щоб ваше волосся росло краще та було міцнішим. Окрім того, допомагає і вітамін В12, який також можна знайти у фруктах. Він зменшує випадіння волосся та уповільнює процес сивіння.