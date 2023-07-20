Пийте томатний сік: він приховує чимало користі

Сік з помідорів може не тільки допомогти охолодитися у спекотний день, але й оздоровити ваш організм. Напій містить чимало вітамінів та поживних речовин.

Томатний сік – один з найпопулярніших видів овочевого соку, і причина цього криється в тому, що він надзвичайно багатий на поживні речовини. Помідор, з якого роблять сік, може зробити дива з вашим здоров'ям.

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Чим корисний томатний сік

Радять вживати томатний сік людям, які мають ризики інсульту та інфракту. Дослідження, у яких брали участь понад 1000 чоловіків, довели, що лікопін, який міститься у помідорах, пригнічує згортання крові. Саме це дає такий неймовірний ефект.

Окрім того, може томатний сік і знизити артеріальний тиск. Ви могли й не підозрювати, проте сік з помідорів може допомогти покращити стан вашої шкіри. Напій багатий на вітамін С, який відомий своїми антиоксидантними та антизапальними властивостями. Сік також може зузити пори і навіть захистити від сонця.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Це також відбувається завдяки речовині лікопін. Помідори знизять ризик опіків та навіть вбережуть від шкідливого ультрафіолету. Втім, це не означає, що ви можете відмовитися від протисонцевого крему.



Томатний сік може покращити шкіру / Фото Pexels​

Цей чудодійний сік може навіть знизити ймовірність розвитку раку. Лікопін є найпотужнішим антиоксидантом серед каротиноїдів та нейтралізує руйнівні вільні радикали перш ніж вони зможуть завдати шкоду організму.

Пам'ятайте й про те, що томатний сік може покращити стан вашої імунної системи та вберегти вас від багатьох сезонних хвороб. До його складу входить чимало мінеральних речовин – зокрема калій та натрій, які сприяють нормальному функціонуванню тіла.

Корисний томатний сік і для травлення – завдяки проносному ефекту він можу допомогти уникнути закрепів та зміцнити мікрофлору кишківника.