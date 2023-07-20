Зіпсувати ранок можуть навіть найпростіші речі, які всі люди час від часу роблять, аби спростити собі життя. Для того, щоб налаштуватися на продуктивний і насичений день, вам потрібно налагодити свою ранкову рутину.

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Припиніть відкладати будильник

Кожного раннього ранку, коли в вас дзвонить будильник, ви, певно, дуже хочете відкласти його на кілька зайвих хвилин і додивитися останній сон. Та ця звичка може завдати чималої шкоди вашому сну.

Коли ви переносите будильник, ви псуєте свій цикл сну та входите в новий – втім, у вас не буде часу на те, щоб його завершити. Це може призвести до того, що протягом дня ви посуватиметеся втомленими і виснаженими, адже не дозволили тілу прокинутися природним шляхом.

А постійна дрімота може спричинити роздратування, поспіх та стрес.

Не пропускайте сніданок

Вам може здатися, що пропуск сніданку – це чудовий спосіб зекономити трохи часу, або навіть схуднути. Втім, якщо ви не поїсте зранку, у вас не буде "палива" на те, щоб запустити метаболізм та підтримувати потрібний рівень енергії.

Коли ви пропускаєте сніданок, ви позбавляєте свій організм необхідних поживних речовин. Це може закінчитися тим, що протягом дня ви не зможете сконцентруватися та відчуватимете постійні перепади настрою.



Сніданок – найважливіший прийом їжі / Фото Pexels

Окрім того, пам'ятайте й про те, що регулярний пропуск сніданку підвищує ризики проявлення хронічних захворювань, таких як діабет та ожиріння.

Не заходьте в соцмережі після пробудження

Певно, перше, що хочеться зробити після того, як ви прокидаєтеся – це перевірити, чи не написав вам хтось у месенджері, переглянути новини та нові світлини друзів у соцмережах. Проте і ця звичка може зіпсувати вам не тільки ранок, але й весь день.

Перевірка соцмереж відразу ж після пробудження наражає вас на шквал інформації та стресу, а згодом призведе до втрати продуктивності. Концентрація та ясність розуму будуть порушені, і весь день ви відчуватимете себе приголомшеними й розсіяними.